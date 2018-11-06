Teknolojinin Son Harikası Buz Lazer Epilasyon Ankara

Buz Lazer Nedir Ve Nerelerde Kullanılır?

Buz Lazer, en son teknoloji yöntemi olan ve hızlı, ağrısız şekilde uygulanan bir lazer yöntemidir. Lazer epilasyon geçmiş yıllarda ütüleme epilasyonu sayesinde ağrısız bir hale gelmişti. Sonraki yıllarda ise buz lazer teknolojisi ile epilasyona çok daha farklı bir boyut kazandırıldı. Üstelik bu yöntem normal lazer epilasyondan çok daha hızlıdır.

Erkeklerde Buz Lazer Epilasyon Uygulaması

Erkeklerde özellikle de maddi durumu iyi olan ve tüylerden daha hızlı ve kolay bir şekilde kurtulmak isteyen erkekler için buz lazer epilasyon yöntemi en uygun yöntemdir. Erkeklerde en çok epilasyon yapılmak istenen yerlerden birisini bacak tüyleri oluşturmaktadır. İstenmeyen aşırı bacak tüylerinden buz lazer Ankara epilasyon firmamız ile rahat bir şekilde kurtulmanız mümkün hale gelmektedir. Bunun için yapmanız gereken en önemli şey Buz lazer Ankara lazer epilasyon merkezine gelerek seanslara başlamanızdır. Seans süreleri ve seans sayısı kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Çünkü bazılarında tüy aşırı olurken bazılarında az olmaktadır. Lazer epilasyon öncesinde bölgeye jilet yöntemi uygulayarak bölge kıllardan temizlenmeli ve daha sonra lazer epilasyon uygulaması yapılarak seanslara hemen başlanılmalıdır. Erkeklerde lazer uygulanmasına ihtiyaç duyulan diğer bir yer yüz bölgesidir. Yüz bölgesinde bulunan tüy ve kıllar genetik yatkınlık, hormon sorunları ve cilt yapısı gereği oluşmaktadır.

Erkekler yapı gereği kıllı bir vücuda ve hatta yüze sahiplerdir. Erkeklerde doğal olarak bulunan tüyler, testesteron hormonu ile kalınlaşarak kıla dönüşür. Bu süreçte bazı erkeklerde aşırı tüylenme görülebilmektedir. Bu durumda sakal üstü, yanak ve boyun bölgesinde aşırı şekilde fazla kıl meydana gelebilmektedir. Bu tüy ve kıllardan günümüzde buz lazer yöntemini en iyi uygulayan buz lazer Ankara firmamız ile kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde kurulmanız mümkündür. Günümüzde en etkili ve istenmeyen tüylerden kurtulmak için kesin çözüm yöntem lazer epilasyondur.

Yüz bölgesinde de lazer epilasyon oldukça etkili olup, uygulama özen ve hassasiyet gerektirmektedir. Çünkü yüz bölgesi hassas bir bölgedir ve gün ışığına ve çevre kirliliğine çok kolay maruz kalabilmektedir. Buz lazer yöntemini buz lazer Ankara firmamız sayesinde ağrısız ve yüzde kızarıklık, yanma riski olmadan uygulayabilirsiniz. Buz lazer yeterli dozlarda kolaylıkla uygulanabilir ve soğutucu başlığı sayesinde ciltte leke ve kızarıklığa neden olmaz, yanak, sakal üstü ve boyun bölgelerinize güvenle uygulanabilmektedir. Erkeklerin göğüs bölgelerinde ve koltuk altı bölgelerinde de istenmeyen tüy ve kıllardan buz lazer aracılığıyla kesin olarak kurtulabilmektedir. Kadınlara göre daha avantajlıdırlar. Çünkü erkeklerde kıl yapısı daha koyu ve kalın, cilt yapılarında hassasiyet riski daha azdır.

Kadınlarda Buz Lazer Epilasyon Uygulaması

Kadınlarda özellikle istenilmeyen tüylerin olduğu ve en hassas yer genital bölgedir. Bu bölge genelde ağda ve tıraş gibi yöntemlerle tüylerden kurtulmaya çalışılmaktadır. Ancak bu yöntemler hem riskli hem daha yavaş ve kısa zaman içerisinde tekrar çıkmaktadır. Buz lazer Ankara firmamızın uygulamış olduğu buz lazer epilasyon yöntemi ile kadınlar bu tüylerden daha hızlı ve daha güvenli şekilde kurtulabilmektedir. Epilasyon lazeri sadece kıl kökünü hedef aldığı için kadınların bu hassas bölgeleri için zarar vermez. Ancak hamilelikte ilk üç ay bu lazer uygulamasının kullanılmaması gerekmektedir. Lazer epilasyon sonrasında ciltte farklılaşma, kızarıklık ve yanma gibi durumlar oluşabilir.

Ancak buz lazer uygulaması ve bunun soğutucu özelliği ile bu risk ortadan kalkmaktadır. Buz lazer epilasyon uygulaması fiyat durumu ise seans olarak ücretlendirme yapılmakta olup kadın ve erkeğe göre fiyat değişebildiği gibi kişiden kişiye seans sayısına göre ücretler değişmektedir. Seans olarak fiyatlar 50 TL ile 1000 TL arasında değişmektedir. Sizler de en uygun fiyat, en risksiz, ağrısız, güvenilir ve en hızlı yöntem ile lazer uygulaması yaptırmak istiyorsanız buz lazer Ankara firmamızı tercih edebilirsiniz. Detaylı bilgi için tanıtım videomuzu izleyebilir ya da telefonla arayabilirsiniz. Siz değerli müşterilerimize en iyi ve en uygun hizmet sunmaktan mutluluk duyarız.