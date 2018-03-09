Televizyon ekranlarında devam eden günlük diziler içinde en uzun soluklu dizinin Beni Affet olduğu belirlendi

Nur Çelebi / Editör

Interpress’in medyada yapmış olduğu incelemeye göre, Star’da hafta içi her gün yayınlanan dizinin bugün itibariyle 1337. bölümünün ekrana geldiği tespit edildi. Şeyma Korkmaz, Murat Danacı, Sıla Saraç, Tolga Akman gibi oyuncuların rol aldığı dizi günlük dizileri arasında medyada en fazla haberi çıkan dizi olarak da dikkat çekiyor.

En uzun süreli ekranda yer alan bir başka dizi ise Kanal 7 ekranlarında izlenen Elif olurken söz konusu dizinin bu hafta sonu 685. bölümünün yayınlandığı belirlendi. Üçüncü sırada Star ekranlarında 300. bölümü yayınlanan Adını Sen Koy yer alırken dizinin günlük yayınlanan diziler arasında en yüksek reytinglere sahip günlük dizi olduğu görüldü. Listede dört ve beşinci sıralarda Kanal 7’nin iki yabancı günlük dizisi yer alırken Kördüğüm’ün 215, Ah Kalbim’in ise 139. kez izleyicinin karşısına çıktığı belirlendi. Kanal D’nin iddialı günlük dizisi Hıçkırık’ın 50. bölümü ekranlara gelirken, ATV’nin günlük dizisi olan Beni Bırakma’nın ise 45. bölümü ile ekranlardaki yolculuğuna devam ettiği tespit edildi.