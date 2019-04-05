Televizyonda İlk Kez Yayınlanan Ali Kundilli 2 Filmi Hakkında Bilgiler

Beyaz perdenin sevilen yapımlarından biri olan Ali Kundilli filminin devam filmi olan Ali Kundilli 2, sinema salonlarından sonra şimdi de evinize konuk oluyor. Televizyon ekranlarından ilk kez yayınlanacak olan Ali Kundilli 2 filmi hakkında, filmin nerede çekildiği, oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu ve filmin konusunun ne olduğu gibi birçok soru soruluyor. Sosyal medyada ve internet ortamında merak edilen bu soruların cevaplarını ve Ali Kundilli 2 filmi hakkında detaylı bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Ali Kundilli 2 filmi, beyaz perdeden sinema seyircisiyle buluştuğunda takvimler 4 Mart 2016 tarihini gösteriyordu. Daha önceden vizyona giren Ali Kundilli filminin yoğun ilgi görmesi üzerine çekilen devam filmi olan Ali Kundilli 2 filmi, nerede çekildi? Ali Kundilli 2 filminin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? İşte son günlerde sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları…

Ali Kundilli 2 Filminin Çekildiği Yer

Ali Kundilli 2 filmi birçok farklı yerde çekilmiştir. Filmin büyük bir çoğunluğu İstanbul’da kurulan setlerde, bazı önemli sahneler ise Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çekilerek film tamamlanmıştır.

Ali Kundilli 2 Filminin Oyuncu Kadrosu

Beyaz perdeden sonra Türk televizyon ekranlarında da büyük bir ilgiyle takip edilen Ali Kundilli 2 filminin oyuncu kadrosunda tanıdık ve seviyen yüzleri görüyoruz. Sevilen filmin oyuncuları arasında; Cem Gelinoğlu, Zeynep Aktuğ, Sami Aksu, Ezgi Tombul, Hakan Bilgin, Ayşegül Atik, Emre Mutlu, Gülnihal Demir ve Tamer Berke Sarıkaya gibi beğenilen isimler yer alıyor.

Al Kundilli 2 Filminin Konusu

Daha önce yine sinema perdelerinde gösterime giren Ali Kundilli’nin devam filmi olan Ali Kundilli 2 konusuyla da büyük beğeni çekiyor. Büyük bir aşkla dünya evine giren Ali ve İlknur çifti, aşklarının meyvesi olarak dünyaya gelecek bebeklerini beklerler. İlknur 8 aylık hamiledir.

Doğumu yaklaşan İlknur hamilelik süresi boyunca kocası Ali’den sürekli bin bir çeşit isteklerde bulunmaktadır. Bu durumdan bezmiş olan Ali’ye bir rüya gördüğünü ve bu rüyadan etkilenerek çocuğunu Ayvalık Küçükköy’de doğurmak istediğini söyler. Bunun neticesinde çocuğun Ayvalık’ın küçük bir kasabasında dünyaya gelmesi burada yaşayan halk için de yeni olayların başlangıcı olacaktır.