Tepekule Kurs Merkezi “Sağlıklı Beslenme ve Kansere Karşı Korunma Yolları” başlıklı eğitim seminerine ev sahipliği yaptı

Yenimahalle Belediyesi,Tepekule Kurs Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlerin Lösemi hastalığı konusundan bilgi sahibi olması ve farkındalık yaratmak amacıyla “Sağlıklı Beslenme ve Kansere Karşı Korunma Yolları” başlıklı eğitim seminerine ev sahipliği yaptı

Ergenekon Mahallesi’nde bulunan Yenimahalle Belediyesi YENİMEK Tepebaşı Kurs Merkezi’nde eğitim gören 90’a yakın kursiyer ve ilçe sakini, LÖSEV(Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) bünyesinde eğitim veren,alanında uzman eğitmenler tarafından, kanserden korunma yolları, sağlıklı beslenme ve Lösemikonusunda bilgi sahibi oldu.

Lösemi tüm gerçekliğiyle masaya yaratıldı

Kursiyerlere, hastalıkla mücadelede gönüllülük bilincinin önemi anlatıldı. Löseminin belirtileri, nedenleri, tedavisi ve korunmak için neler yapılması gerektiği gibi sorular seminerde yanıt buldu. Fastfood gıdalar ve market ürünleri, gazlı ve suni şekerli içecekler, plastik eşya ve yoğun deterjan kullanımı, şeker ve unlu mamullerin aşırı derecede tüketilmesi, gereksiz ilaç ve vitamin kullanımı, cep telefonu başta olmak üzere bilgisayar ve tablet benzeri aşırı radyasyon yayan cihazların uzun süre kullanılması gibi birçok etmenin hastalığın oluşmasında büyük öneme sahip olduğu eğitmenler tarafından dinleyicilere aktarıldı.

Seminerler 7-29 Kasım tarihleri arasında

Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde LÖSEV eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen seminerler, 7-29 Kasım tarihleri arasında, Şehit Mehmet Uygun Gençlik Merkezi, Meydan, Gazi, Avcılar, Ata, Çamlıca, Ergazi, Karşıyaka Kurs Merkezi gibi 16 YENİMEK noktasında, ilçe sakinlerinin Lösemi farkındalığı ve sağlıklı yaşam konusunda bilgi sahibi olması için devam edecek.