Tercih Döneminde Veliler Nelere Dikkat Etmeli?

Seçeceğiniz Okul Çocuğunuza Eleştirel Düşünmeyi Öğretecek Ortamı Sağlamalı

Eğitim kadrosu, yabancı dil eğitimi, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetleri, sınavlardaki başarısı… Bu gibi birçok kriter, belki de çocuklarının geleceğini tamamen değiştirecek okulun seçimini yapmakta zorlanan velilerin aklını daha fazla karıştırıyor.

“Okul çocuğa eleştirel düşünmeyi öğreten, iletişim becerilerini geliştiren, yaratıcı olup üretmeye imkan sağlayan bir ortam sağlamalı” diyen GEO Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Talia Büke, özel okul arayışındaki velilere yol gösterecek ipuçlarını paylaşıyor.

Günümüzde çocuklarının iyi bir eğitim almasını isteyen ebeveynler, çocukları daha okul çağına gelmeden bir arayışa giriyor. Ülkemizde eğitim sistemimizdeki yapılan değişiklikler, sınav sistemi, sayıları her gün çoğalan özel okullar; okul seçimi için ebeveynlere fazla seçenek sunmasına karşın bir o kadar da kafa karışıklığına neden oluyor.

Peki, veliler çocuklarının geleceği için büyük önem taşıyan okul seçiminde nelere dikkat etmeli? Bu sorunun yanıtını geliştirdiği GEO Eğitim Modeliyle “Eğitim bir gün değil bugün değişecek” diyen GEO Koleji’nin Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Talia Büke veriyor.

“Seçeceğiniz okulda öğretmenler de kendini sürekli geliştirmeli”

Her velinin özel okuldan beklentisinin farklı olduğunu belirten Büke, “Kimileri eğitimin kalitesine bakarken, kimileri ise okulun fiyatına dikkat ediyor. Bunun yanı sıra veliler öğretmenin kalitesi, yabancı dil eğitimi, fiziki ortam, sosyal ve sportif faaliyetler, beslenme, servis, ödev, sınava hazırlık konularındaki sorularına da yanıt arar.

Bu cevapların tümünü donanımlı bir öğretmen fazlasıyla verebilir. Öğretmen ömür boyu öğrenense, alanında donanımlıysa, çocukları sanat, spor alanında da destekliyorsa çocukların öğrenme sürecinden keyif almaları ve öğrenmenin sorumluluğunu taşımaları kaçınılmazdır. Bu nedenle veliler seçtikleri okulda, öğretmenlerin de eğitimlerle sürekli kendini geliştirdiğinden sevgi ve güven ortamı sunduğundan emin olmalıdır” diyor.

“Her yıl yapılacak okul değişimi çocuklarımıza yapılan en büyük kötülüktür”

Velinin okul seçiminde kendi sosyo-ekonomik yapısını da mutlaka dikkate alması gerektiğinin altını çizen Büke, çocuğun okula başladığı kademede ve hatta ilk, orta ve lise kademelerinde devamlılık sağlanmasının şart olduğunu hatırlatıyor. “Her yıl yapılacak okul değişimi çocuklarımıza yapılan en büyük kötülüktür” diyen Büke, çocukların eğitiminin mümkünse aynı sosyal çevrede, gelişiminin her kademede takibinin yapıldığı bir ortamda tamamlanması gerektiğini ifade ediyor.

Okul ile ev arasında yakınlığın da çok önemli olduğunu söyleyen Büke, şöyle devam ediyor: “Uzun yolculuklar her yaş grubunda farklı olumsuzluklara neden olur. Bu yüzden çocuğun okula gidip gelirken geçireceği süre mümkün olduğu kadar kısa olmalı!”

“Hiçbir okul çocuğunuzu sınava hazırlamaz”

Seçilen okulun sınavlardaki başarısının okul seçiminde öncelik verilecek bir kriter olmaması gerektiğinin altını çizen Büke, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Unutmayın ki hiçbir okul sınava hazırlamaz. Sadece çocuklara destek verir ve yol gösterir. Sınav başarısı çocuğun bireysel başarısıdır.

Sadece sınav odaklı çalışan, sanat ve sporla desteklenmeyen çocukların sorgulamaları, iletişimde güçlü olmaları, iş birliğine açık olup yaratmaları mümkün değildir. Sorgulayan, sanat ve sporla desteklenen her çocuk zaten sınavlarda da başarılı olacaktır.

Hızla değişen dünyamızın dinamiklerine ayak uydurabilmeleri için çocuklarımızın eleştirel düşünmeleri, iletişim becerilerinin yüksek olması, iş birliğine açık ve yaratıcı olup üretmeleri, yaratmaları vazgeçilmez bir koşuldur. Okul da çocuğa bu ortamı sağlayabilmeli.”

“Bu kriterleri de es geçmeyin”

Geo Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Talia Büke, okul seçiminde dikkate alınması gereken diğer kriterleri ise şöyle sıralıyor: