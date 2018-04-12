Terör, madde bağımlılığı, çocuk istismarı, çocuklara yönelik tacizler, toplumdaki tahribatları ve bunların önlemesi için alınabilecek tedbirler

Mahir Özel

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ki konuşmamdır.

Sayın Başkan, Çok Değerli Üyeler; yaklaşık 48 aydır devam eden Meclisimizde son derece ciddi ve önemli konulara, toplumun birebir içinde yaşadığı gerçeklere parmak bastık, çözümler üretmeye çalıştık.

Bu konular, “Çalışan kadınlar” gibi, “Kadın hakları” gibi, “Kadına yapılan şiddet” gibi, “Çocuk gelinler” gibi, “Kadın cinayetleri” gibiyi.

Yine toplumumuzun en önemli problemlerinin başında geldiği bilinen. Türk Devletinin en önemli konusu, Milli Güvenlik Konseyi tarafından Devletin en önemli iki beka sorunu kabul edilen terör ve madde bağımlılığı olup, toplumdaki tahribatları konusunda buradan, çok ciddi alınması gereken tedbirlere ilişkin önergelerimiz ile girişimlerimiz oldu.

Sayın Üyeler, toplumun önemli değerlerinden eğitim ve kültür konularında da yerel yönetimlerin yapabilecekleri ve yapması gereken, öncelikle sorunların tespiti ve çözümleri noktasında da yine buradan önerilerimiz ve girişimlerimiz oldu.

Çocuklarımızla ilgili olarak, çocuklarımızın eğitimi, çocuk istismarı ve çocuk tacizleri ve bunların önlenmesi için alınabilecek tedbirler noktasında da çareler aradık, önergeler verdik.

Saygıdeğer Üyeler, sağlık alanında ve toplum sağlığında çevre kirliliği, hayvan hakları, yeşil alanlar, kentin insan sağlığına daha uygun ve çağdaş normlar ölçüsünde yaşanılabilir olması gibi daha pek çok yönde çabalarımızı ve girişimlerimiz oldu.

Buradan şunu söylemek istiyorum: Değerli Üyeler, yeni Büyükşehir Yasası insana, insan hayatına ait tüm hareketlere, tüm noktalara aynı şekilde dokunuyor ve aynı ölçüde değer veriyor. Bu nedenle, bu Mecliste kurduğumuz ve halen yenilerinin de kurulması gerektiğini düşündüğümüz 30 civarında İhtisas Komisyonu hemen hemen hiç biri bir diğerinden daha önemsiz değildir ve olmamalıdır ve çalışmaktadırlar.

Sayın Üyeler, ülkemiz gündeminde önemle yer tutan madde bağımlığı, hem madde bağımlılığı hem de çocuk hakları ve çocuklara yapılan tacizlerle ilgili konular Nisan Ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündeme alınmıştır. Biz aynı konuları, bir yıl önce geçtiğimiz 2017 yılında verdiğimiz 3 ayrı önerge ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine sokmuş ve buradan sizlerin desteği ile ve oybirliğiyle geçirmiştik. Ancak, bu konularda yeterince mesafe alamadığımızı şu anda görüyoruz. Bu nedenle de huzurunuza tekrar bu konuları getiriyorum.

Madde bağımlılığın da, çocuk istismarının da, en az diğer konular kadar önemli ve ciddiyet taşıdığını, konuyla ilgili değerli arkadaşlarımın da bu şuurda olduğuna inancımı taşımaya devam ediyorum. Bir an önce sonuçlar almamız gerektiği beklentimizi dile getiriyorum.

Çıkan kararların, Meclisimizde oybirliğiyle alınan kararların bir an önce uygulamaya geçilmesi gerektiğini özellikle dile getiriyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin çalışmaları ve çabalarının bu yönlerde daha çok dikkate alınması gerektiğine, işlevselliğinin tüm Türkiye yerel yönetimlerine örnek olacak, rol model olabilecek şekle çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle, Değerli Meclisimizce alınan kararların uygulama alanına geçtiğinde gecikmeden sonuçlanmasını beklediğimizi ve istediğimizi huzurlarınızda tekraren arz ediyorum.