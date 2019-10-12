Terör örgütü üyeleri Tel Abyad'ın ateş yakarak, siyah dumanla İHA'dan korunuyorlar
Gündem 12.10.2019, 20:01
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Terör örgütü üyeleri Tel Abyad'ın ateş yakarak, siyah dumanla İHA'dan korunuyorlar
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.
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Terör örgütü üyeleri Tel Abyad'ın bir çok noktasında ateşler yakarak, gökyüzünde siyah bir duman tabakası oluşturmaya çalışıyor.
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Terör örgütü üyeleri Tel Abyad'ın ateş yakarak, siyah dumanla İHA'dan korunuyorlar
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