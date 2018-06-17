TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERENLER

Mevlüt Mürsel Uzun

Ülkemizin en büyük şanssızlığı ne yazık ki içimizden çıkan terör örgütlerinin ve bunlara destek veren dış ülkelerin hedefinde olmasıdır. Terör konusunda milletimiz artık her olup biteni çok iyi görüyor. Teröre karşı kimler karşı çıkıp, mücadele ediyor, kimler açıktan, yada kapalı destek veriyor bu olanlar milletimizin malumudur. Bir kere siyasi yelpazede yer alan HDP PKK terör örgütüne bariz bir şekilde destek vermektedir. CHP’de terör örgütüne destek verdiğini açıkça belli etmese HDP’ye arka çıkarak rengini ortaya koymaktadır. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş terör örgütüne desteğinden ötürü tutuklu ulunduğu ceza evinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından ziyaret edilerek destek talebinde bulunduğu herkesin malumudur. Keza PKK terör örgütü militanlarının cenazelerine katılan CHP milletvekilleri HDP’li milletvekilleriyle birlikte göğüslerini döverek gözyaşı döktüklerini herkes gördü. Açıkça ifade etmek gerekirse CHP ile HDP arasında sağlanan gizli ittifak yavaş yavaş ortaya çıkmaya da başladı. Nitekim kapalı kapılar ardında yapılan anlaşmanın ilk işaretini CHP grup başkanvekili Özgür Özel verdi. Özel cumhurbaşkanlığı seçimi şayet ikinci tura kaldığı takdirde cezaevinde bulunan HDP adayı Selahattin Demirtaş’a cumhurbaşkanlığı yardımcılığının teklif edileceğini ifade etti. Bununla kalınsa iyi ayrıca Pervin Buldan’ın Diyarbakır konuşmasına karşılık veren Muharrem İnce “Kazanırsam Kürt meselesini mecliste çözeceğim” diyerek PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın İmranlı cezaevinden çıkarılacağının işaretini vermiş oldu.

PKK terör örgütüyle 40 yılı aşkın bir süredir güvenlik güçlerimizin mücadelesine kimlerin destek verdiğini ve kimlerin karşı çıktığını biz çok iyi biliyoruz. Özellikle HDP milletvekillerinin yanı sıra güneydoğu da belediye başkanlığı yapan bu partiye mensup olanlar destek verenlerin başında gelmekteydi. Nitekim teröre desteğinden dolayı tutuklanan Diyarbakır eski Belediye başkanı Gültan Kışanak ceza evinden yaptığı bir açıklamasında “Şu anda Rusya ile anlaşmaya varmak üzereyiz. Rusya bize destek verecek, silah gönderecek. Hatta iki araç yoldadır, geliyor” demesi terörün içinde fiilen yer aldığını göstermektedir.

PKK terör örgütüyle mücadelede ülkemiz her olup bitene rağmen kararlı bir şekilde milli duruşunu koruyarak bugünlere geldiğini çok iyi biliyoruz. Hain ve alçak FETÖ terör örgütüne üye TSK mensuplarından bazı pilotların mermilerini terör hedefleri yerine dağlara attıklarını unutmadık.

Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan herkes bu ülkenin öz vatandaşı olarak ayırım-kayırım ve bölücülük yapmadan milletimizin birliğini, beraberliğini ve bütünlüğünü düşünmek zorundadır. Bu inanç içinde hareket eden herkes ülkede Kürt, Türk ayrım yapması ülkeye en büyük kötülüktür. Hal böyle iken TBMM’ye seçilip gelmiş olan HDP milletvekilleri teröre karşı çıkmak şöyle dursun; üstelikte içlerinden bazısının terör örgütüne yardım ve yataklık ettiklerine tanık olduk.

Türkiye’nin bütünlüğü noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her mitinginde haklı olarak haykırdığı “Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Vatan, Tek Devlet” ifadesi Büyük Türk Milletimizin değişmez sloganı haline gelmiştir.

Bugüne kadar Doğu illerine AKP iktidarı tarafından eğitim, sağlık ve ulaşım konusunda büyük yatırımlar yapılmıştır. Ayrıca ekonomik konulara da önem veriliyor olması terör örgütüyle destekçilerini çileden çıkarmıştır. Bu mendeburlar elbette ki halkın sorunlarının çözülmüş olmasını ve bölgenin kalkınmasını istemezler. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatından sonra şu an Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil’in kapısına dayanmış bulunuyor. Hain kanlı terör örgütünün ana karargah olarak kullandığı Kandil bugün yarın başlarına yıkılmak üzeredir. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Erdoğan son derece kararlı bir tutum içindedir. Güvenlik güçlerimiz canları pahasına yürüttükleri bu mücadeleye bazı iç ve dış odaklarla, muhalefet partilerinden HDP ve bir kısım CHP’liler karşı çıksalar da terörün kökü kurutulana kadar bu kararlı mücadele devam edecektir…