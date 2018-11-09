TFF-PFDK’NIN ŞAŞMAZ ADALET-SİZLİĞİ

Ergün Aydoğan

Üzerinde taraftar forması-kimliğiyle hareket edip, karşıdakinden objektiflik bekleyenler yazıyı okumayı bırakabilirler… Bir GS’li olarak yazıp yaşanan benzer olaylarla karşılaştırmak ve bizim baktığımız yerden dönen ‘dolapları’ yazmaya çalışacağım!

108 yıllık ezeli rekabet, geride kalan 387’nci maç, paylaşılan puanlar, paylaşılamayan haklılık ve haksızlıklar.

Kimin haklı olduğunun çokta önemi kalmadı; iki takımda büyük yara aldı. Daha çokta GS yara aldı. FB nefes aldı. Lig sonunculuğu tartışılırken ‘yaşanan olaylardan moral buldu, hoca sorununu çözdü, lige tutundu’ yayıncı kuruluşun ve birilerinin işine geldi.

Olayların bu noktaya gelmesinin BAŞ sorumlusu hakem Fırat Aydınus’tur. İkinci sorumlu FB’li Saldado’dur. Üçüncü sorumlu GS’li Belhanda’dır. Baş sorumlu Fırat maç bitimine yakın Saldado ve Belhanda’ya sarı veya kırmız kart gösterse bu olayların hiçbir yaşanmayabilirdi. Belki de yaşansın isteniyordu…

Gelelim verilen cezalara.

Olayları başlatan Saldado 6 maç, futbolun ayak oyunu olduğunu unutup, centilmenlik dışı bir hareketle rakibine tokat atan Jailson 8 maç=14 maç.

Olaylara karışan Ndiaye 5 maç, Donk 6 maç, Rodriges 3 maç=14 maç.

Kim demiş TFF-PFDK’nın adaleti olmaz! Olmaz olur mu; tam eşit adalet dağıtmış! Olayların faili de, mağduru da eşitlenmiş! bravo TFF-PFDK’ya!

Yaşanan olayların tek kaybedeni GALATASARAY, GS ne zaman bir çıkış yakalasa belli güçler devreye giriyor, GS’yi aşağıya çekmeye çalışıyor.

Yaşananların kazananları çok, başta olayları sessizce kenardan izleyen Medipol Başakşehir. Şampiyonluktaki en önemli rakibi GS büyük yara aldı.

FB lig sonunculuğu konuşulurken potaya sokuldu.

Ve tabi ki BJK. Haftalardır Merkez Hakem Komitesi Başkanı Yusuf Namoğlu üzerinden TFF’ye yüklenen BJK’de mutlu olanlardan.

Herkes isim isim verilen cezaları tartışıyor, onları bir kenara bırakalım. Bugüne kadar özellikle Başakşehir’li Emre Belezoğlu gibi futbolcuların nasıl korunduğunu bütün futbol kamuoyu biliyor. Vukuatlarını yazmaya kalksak sayfalar yetmez. Başakşehir takımı topluca gazetecileri dövüyor hiçbir ceza yok.

Birilerinin ortak hedefi Fatih Terim. Neden? Çünkü Fatih Terim potansiyel suçlu!

Peki aynı Fatih Terim geçen sezondan bu yana bütün sakinliğiyle hareket ederken, çok sayıda yanlış kararlara rağmen hiç hakem kararlarına girmezken ne oldu da bu maçta hakem Fırat Aydınus’a maçtan sonra itiraz etti. Bunun birçok sebebi olmalı; bilenler gayet iyi biliyor!

Ne demiş Fatih Terim ‘bu maçın a..na s..tınız, maçı bu hale siz getirdiniz’ demiş. Sonra basın toplantısında bunların neden yapıldığını biliyorum, yapanları gayet iyi tanıyorum demiş.

Buradan ağır hakaret, küfür, tehdit çıkaranlar… daha maç bitmeden hakem raporu hakkında bilgisi olduğunu iddia edip kamuoyu oluşturanlar…

BJK hocası Şenol Güneş yine bir FB maçında hakeme ‘a..na k..duğum o..pu ç..kları’ küfründen sonra kaç maç ceza verdiler?

Aynı Şenol Güneş yine FB’li Simon Kjer’e yaptığı fiili saldırı, boğazını sıkmasına ne ceza verdiler? Neden? TFF başkanı BJK’li olduğu için mi? Yoksa Şenol Güneş efendi hoca olarak görülüp, bunlar yakıştırılmadığı için mi?

Peki FC Schalke 04 maçı öncesi sevki eleştirdiği için tekrar tekrar Fatih Terim’i disipline sevk edenler. Yine UEFA maçı öncesi sevkleri, sonra kararları eleştiren, bazı GS’li futbolcuların isimlerini vererek cezaların artırılmasını talep eden, GS sayesinde çırak hocalıktan, kalfa hocalığa terfi eden Erwin Koeman hakkında herhangi bir sevk işlemi yapılmaz.

TFF-PFDK cezaları futbolcularda eşitlediniz peki hocalara verilen 15 maç ceza ne olacak? O zaman olayların BAŞ sorumlusu Hakem Fırat Aydınus’a da 15 maç ceza vererek eşitlik adaletinizi gösterin…

GS Başkanı Mustafa Cengiz’i maçtan sonraki açıklamalarına bakarak disipline sevk edenler, haftalardır TFF’yi, hakemleri eleştiren BJK başkanı Fikret Orman için ne yaptılar acaba…

TFF’nin adaletine hiçbir takım tarafından güven yoktur. TFF’nin her dönem birilerine hizmet ettiğine, belli yerlerden talimat aldığına, yönlendirildiğine yönelik kuvvetli inanç bütün takımlar tarafından inanılmaktadır. Bu sezonda yaygın kanaat ailenin damadının başında olduğu takım Medipol Başakşehir takımının önünün açılmaya çalışıldığına yönelik inanç oldukça kuvvetlidir.