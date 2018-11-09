TGSP Raporunun Özeti

Eyüphan Kaya

3 Kasım Pazar günü İstanbul’da YTÜ kongre merkezinde tam adı Türkiye Gençlik STK’ları Platformu olup kısa adı TGSP olan oluşumun toplantısına katıldık.

92 STK’nın üye olduğu bu platform Türkiye Gençliğini dert edinmiş, gündemine almış ve gençler üzerinde ciddi bir araştırma yapmıştır.

Gençlere yönelik politikalar oluşturmak için önce onları tanımak lazım düşüncesiyle yaşları 15-30 yaş arasında olan 8000 genç ile yüz yüze bir araya gelip ciddi bir anket yapılmış, gençler hakkında kayda değer bir bilgi ortaya koyulmuştur.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın konuşmacı olarak katıldığı bu zirvede; Sosyal Girişimcilik alanında ürettikleri projeleriyle ilk altıya girenlerin ödüllerin verildi daha sonra gençler üzerinde yapılan anket değerlendirilmesi ile devam etti.

En son internet üzerinde yapılan bir yarışma ile zirve eğlenceli bir tarzda sona erdi.

Anketin içeriğinin bir kısmını sizinle paylaşırken, ayrıca gençlere yönelik yapılması gerektiğine inandığım çalışmaların ne olabileceğini de dillendireceğim.

Öncelikle ve özellikle GTSP’nin bu çalışması takdire değer olup, bu çalışmalarda katkısı olan tüm STK’ları tebrik ediyorum. Birçok alanda kayda değer faydası olabileceğine kesinlikle inanıyorum.

Bu çalışma şimdiden Devlet Başkanımızın beğenisini kazandı bile ve Politika Geliştirme Ofisinin bir alt basamağına Gençlik Politikaları alanında çalışmaların olabileceği sözünü verdi.

Malum bu çalışmayı bir yazıya sığdırmak mümkün değildir, ama kısaca bazı önemli maddelerini sıralayalım.

Bu 8 BİN gencin üzerinde yapılan ankette;

1-Sadece %32,3’ü oranında çalıştıklarını,

2-Sadece %5,6’sı herhangi bir STK’ya üye olduğu,

3-Gençlerin ortaya koydukları görüşlere göre ülkemizin ilk üç sorunu; Ekonomi, İşsizlik ve Terör şeklide sıralamaktadır.

4-Gençlerin en önemli sorunları nedir sorusuna verilen cevapta ise, İş sahalarının eksiklikleri, Eğitimde yaşanan sorunlar ve Madde bağımlılığı olarak belirtildi.

5-Gençler STK’ların;

*Gençlere sahip çıkmalarını,

*Aktif olup, topluma hizmet etmelerini,

*Ailelere ve gençlere maddi manevi destek olmalarını istiyorlar.

6-Günümüz gençlerinin sorunları;

İşsizlik, vasıfsız işçi, zamanını boşa harcamak, uyuşturucuya itiliyor, eğitim yetersiz, internet ve telefon bağımlılığı, mezuniyet sonrası bunalım vs. akla geliyor diyenler çoğunlukta.

7- Gençlerin; %5,7’si bir okulu bitirmemiş, %46,7 İlköğretim mezunu,

%29,8 Lise mezunu, %17,7 üniversite mezunu olduğu ortaya çıkmıştır.

*Kanaatimce bu dağılım anketin objektifliğini de ortaya koyuyor.

8-Ekonomik durumu memnuniyet anketine,

%13,9 hiç memnun değilim, %12 memnun değilim, %30 ne memnunum ne değilim, %31,6 memnunum, %3,5 çok memnunum cevabını vermiştir.

*Bu madde çok düşündürücü bu alana yönelik çalışmaların yapılması ve bu tereddütlerin giderilmesi lazımdır.

9-Hükümetin gençlere yönelik politikalarını %39,3 başarılı bulmuştur.

*Bu madde da oran düşüktür kanaatimce.

10-Hangi dine mensup olduğunuzu belirtir misiniz? sorusuna %95,8 MÜSLÜMAN cevabını vermiştir.

*Cevap güzel ama MÜSLÜMAN kavramının içini doldurmak gerekir.

11-Gençlerin herhangi bir bilgiye ulaşmak için %66,8’i İNTERNET cevabını verilmiştir.

12-Hayatta mutlu olmak için en önemli faktör nedir? sorusuna azdan çoğa doğru;

(Aile-Çocuk)/Para/Saygınlık/Güç/Statü/Aşk şeklinde cevap verilmiştir.

13-En mutlu gençler Ege bölgesinde, en mutsuz gençler ise Güneydoğu bölgesinde yaşayan gençler olduğu ortaya çıktı.

…Daha detaylı raporu görmek ve incelemek istiyorsanız TGSP internet sayfasına bakmanızı tavsiye derim, aslında her duyarlı vatandaşın incelemesinde fayda olduğuna inanıyorum.

*12.sorunun cevabında (aile-çocuk) maddesinin başta “Aşk” ise sonunda yer alması sevindiricidir. Ama maalesef gerek Devlet ve Hükümet, gerekse STK’lar bu konuda elle tutulur bir çalışma yapamıyorlar diyebilirim.

Bu araştırmanın ortaya koyduğu veriler ilgili, yetkili kimseler tarafından didik didik edilerek, satır aralarının verdiği mesajlar dikkate alınıp, gerekli çalışmaların yapılması lazımdır diye düşünüyorum.

Aslında ben “Anadolu Akademisi” adıyla birçok alanda halkı aydınlatacak bir akademinin kurulmasının şart olduğuna inanıyorum, bu alt çalışmalarından biri de “gençlik akademisi” olabilir, bu vasıta ile gençlerimizin ara ara bilgilendirilmesi gerekir, bu talebim bence gayet makul, bir sakıncası var diyenlerden açık bir eleştiri, sakıncası yoksa destek vermelerini bekliyorum.

Gelin selamlaşalım, bırakalım ufak tefek menfaat hesaplarını, hesabi değil hasbi olalım, dünya ve ahretimiz şen olsun.

Selam ve dua ile.