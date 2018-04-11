Tıbbi Cihaz Sektöründe Ödeme Sevinci

Hatice Kasapoğlu / Editör

SEİS Başkanı Demir: “Sorunun kalıcı olarak çözülebilmesi için 2016 Nisan ayında alınan Ekonomik Koordinasyon Kurulu kararları hayata geçirilmeli’’

Tıp Fakültesi hastanelerinin 2017 yılı sonu itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzemeler e ilişkin borçlarının Maliye Bakanlığı'ndan aktarılacak kaynakla ödenmesi kararı sektörde sevinç yarattı. Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, ödeme sorununun çözümünden memnuniyet duyduklarını belirterek, ‘’Yıllardır süregelen ödeme sorununa Üniversiteler Birliği, tıbbi cihaz sektörü, ilaç sektörünün işbirliği ve hükümetimizin destekleriyle bir çözüm bulunmuş oldu’’ dedi.

Demir, 5-6 yılı bulan bir sıkıntının çözüm bulduğunu ifade ederek, ‘’Burada belki tarafların istediği bütün olumlu sonuçlar elde edilmemiş olabilir ama herkes bulunduğu yerden bir adım attı ve ortak bir noktada buluştuk. Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan iskonto oranlarının da makul, kabul edilebilir ve sektörümüzü daha fazla zorlamayacak bir oran olmasını bekliyoruz. Yılların birikimi ile oluşan sıkıntılı durumda bir şekilde çözülmüş oldu. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’ diye konuştu.

Üniversitelerin yapısal sorununa değinen Metin Demir, sorunun kalıcı olarak çözülebilmesi için 2016 Nisan ayında alınan Ekonomik Koordinasyon Kurulu kararlarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Demir, üniversitelerin Döner Sermayelerindeki yükü alınmaz ve diğer parametreler düzenlenmezse tekrar aynı duruma geri dönülebileceği uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

‘’Üniversitenin yapısal sorunlarının çözülmesi gerekiyor ki bu işin sürdürülebilirliği olsun. Bu önemli birinci parametre, ikincisi de bugüne kadar şartnamelerinde üniversiteler yazdıkları ödeme vadesine uymuyordu, 120 gün ödeme vadesi yazıp 2-3 senede ödeniyordu. Bu durumun böyle devam etmesi halinde yine başa dönülür ve istenilen fayda sağlanmamış olur.

Bunun için bugünden itibaren üniversiteler ve kamunun satınalma şartnamelerine ödeme günü yazmaları ve o ödeme vadesine de uymaları gerekiyor ki aramızdaki bu güvensizliği ortadan kaldıralım, güven ortamı oluşturalım. Üniversiteler ve kamu borcuna ve ödeme vadesine sadık olmalı. Eğer bu sağlanırsa sektörümüz sattığı malın bedelini alacağı günü bilir ve ödemesini vaktinde alır, tam rekabet piyasası işler. Dolayısıyla kamu da uygun ürünü uygun fiyata almış olur. ‘’