Tınaklarınıza Desen ve Motif Yapın

Bütün bayanlar tırnaklarına önem verir. Güzelliğin ince detaylarda gizlendiğini artık tırnaklar üzerinde görebiliyoruz.

Manikür deneyiminden artık korkmanıza gerek kalmadı. Tırnaklarınız üzerinden muhteşem tasarımlar oluşturmak için nailbox tırnak boyama setlerini kullanabilirsiniz. Nailbox tırnaklarınız üzerinde modayı en iyi şekilde yakalamanıza yardımcı oluyor. Sizde tırnaklarınız üzerinden yaratıcı süslemeler kullanmak için bu ürünü hemen satın alabilirsiniz. Son zamanların popüler sanatı ile ilgili birçok yaratıcı modele rastlayabilirsiniz.

Tırnaklar üzerinde arka plan rengini oluşturun ve kurumasını bekleyin.

Nailbox deseni kesin ve 10-20 saniye kadar soğuk / ılık suda bekletin.

Tırnakları nemli hale getirin ve deseni yapıştırın.

En iyi sonucu elde edebilmek için, tırnaklarınıza bir üst kat daha uygulayın.

Nailbox plakaları tırnak süsleme yapabilmeniz için sizlere yardımcı oluyor. Bu plakalar Nailbox kutusu içerisinde gelmektedir. Plaka kullanımı oldukça kolay yapılır. Bayanlar artık Nailbox tırnak süsleme ürünleri sayesinde tırnaklarına özel şekiller verebiliyor. Saniyeler sonra beş farklı şekilde yer alan tırnak süslerini tırnaklarınız üzerinde kolayca yansıtabilirsiniz. Nailbox ürünleri tırnağa zarar vermeden kolayca çıkartılabilmektedir. Plakalarda bulunan bu özel desenleri kolayca tırnak üzerinde kolayca uygulayabilir ve daha bakımlı tırnakları elde edebilirsiniz. Oje süremeyen veya bu uygulamalara vakit bulamayan Nailbox süsleri bayanların en büyük destekçisi oluyor. 2019 yılının moda tasarımı olarak bulunan tırnak süslemelerini yapabilmek için saatler ayırmaya gerek kalmadı. Kıyafetinize uyum gösterebilecek tırnak süslerini Nailbox üzerinden seçebilir ve tırnaklarınıza kolayca uygulayabilirsiniz. Plakalar üzerinde bulunan desenler kolayca tırnaklarınıza işlenmektedir.

Nailbox tırnak modelleri ile hızlı bir şekilde süslü tırnaklar elde edebilirsiniz. Özel paketi içerisin de farklı desenler bulunan Nailbox ürünleri profesyoneller tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Pratik ve hızlı bir şekilde uygulanan nailbox tırnak damga seti çekici tırnakları elde etmenizi sağlamaktadır. Tırnak süslerini tırnağınıza uygulamak oldukça kolaydır. İstediğiniz renklerde yer alan ojeyi tırnağınıza sürdükten sonra, şeffaf bir cila sayesinde sizde istediğiniz süsü tırnağınıza yapıştırabilir ve kurumasını bekleyebilirsiniz. Son uygulamada ise bir kat cila sayesinde tırnak süsleriniz artık hazır duruma gelmektedir. Tırnaklarınıza çarpıcı bir tarz katmanızı sağlayacak olan Nailboxile tırnaklarınız çok şirin ve sempatik görünmeye başlıyor.

Nailbox tırnak paketi içerisinde tasarım paleti, damga ve ıspatula yer alıyor. Nailbox tırnak süsleme kiti kolay bir şekilde tırnaklarınız üzerinde desen yaratmanız için tasarlanmıştır. Deseni uygulamadan önce ilk olarak istediğiniz renkte bulunan ojeyi sürünüz. Daha sonra seçtiğiniz desenin üzerine ojeyi uygulayınız. Daha sonra ıspatula ile desen üzerinde yer alan fazla ojeyi alın. Silikon damgayı desen üzerinde bastırınız. Uygulama son derece basittir. Daha detaylı bilgi için https://nailboxturkiye.com/ sayfasından bilgi alabilirsiniz. Artık sizde Nailbox ile birkaç dakikada modayı tırnaklarınıza kolay bir şekilde yansıtabilirsiniz.