TOKAT'IN GURURU. HANIMEFENDİLER...

Bülent Ertekin

Bir kaç gün öncesinde gene bu sayfada ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarının bulunduğu Tokat ilinde 18. si düzenlenen "TOKAT'IN ENLERİ" haberini paylaşmış idim.

Tokat Enleri Ödül Töreni’nde spor, sanat, bireysel, iş dünyası dalında, Tokat’a yatırım yapan, istihdam sağlayan veya tanıtan isimlere ödül verildi. Ödül töreni Tokat’ın üst düzey siyasetçi, bürokrat, akademisyen, iş dünyası, sanatçı, sporcu ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Büyük bir emek ve uzun süreli çalışmalar, toplantılar sonucu ortaya çıkan organizasyona yoğun katılım vardı. Ödül alanlar kadar ödül verenler de gecenin heyecanını yaşadı. Birlik ve beraberliğin güzel bir örneğinin sergilendiği 18.Tokat Enleri Ödül Töreni birbirinden kıymetli misafire ev sahipliği yaptı.

Geceyi Seyhan GÜLER ve Mahmut HASGÜL birlikte sundular. Basının da ilgisinin yoğun olduğu geceyi Ekin Tv ve Kanal 60 canlı olarak yayınladı. Yöresel lezzetlerin ikram edildiği kokteyl ile başlayan gece saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

18.TOKAT ENLERİ ÖDÜLLERİ,

Mustafa Vasfi DİREN ödüllerine Tokat'ın yetiştirdiği

İSTANBUL AK PARTI 3.BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI,

TÜM TOKATLILAR KONFEDARASYONU BAŞKAN YARDIMCILIĞI

KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYESİ..

LİDER..GRUP İŞVERENİM sahibi sayın

Rukiye AYDIN, Sosyal sorumluluk projelerine ve İŞ HAYATINA katkılarında dolayı

18. TOKAT'IN ENLERİ

Ödül töreninde

"BAŞARILI, İŞ KADINI"

ödülüne layık görülmüştür..

Başarılı çalışmaları, sivil toplum kuruluşlarında göstermiş olduğu gayretli çalışmaları, takım birlikteliği ve projeleri, sonuca odaklı çalışmaları ile çalışan ve girişimci tüm kadınlara emsal olan Tokat'ın yetiştirdiği değerli hanımefendi Rukiye AYDIN ödülünü Tokat belediye başkanı Sayın, Eyüp EROĞLU elinden aldı.

Geceye katılamayıp telgrafla kutlama gönderenler güzel temennilerini ilettikleri telgraflarda katılamadıkları için üzüntülerini de belirttiler.

Gece; yeni gayretli çalışmaların yapılması dilek ve temennileri ile nihayete erdi.