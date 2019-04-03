Tolga Karel Amerika’da Yaptığı Tır Şoförlüğü Hakkında İlk Kez Konuştu!

Bir dönem Türk televizyon ekranlarının aranan yüzlerinden biri olan eski oyuncu Tolga Karel, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yaşantısını sürdürüyor. Oyunculuğu bıraktığını açıklamasının ardından 2 yıl önce Amerika’ya taşınan ve kendine burada yeni bir hayat kuran ünlü isim, tır şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor.

Hayranları tarafından neden tır şoförlüğü yaptığı merak edilen Tolga Karel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu konu hakkında ilk kez konuştu.

Türk televizyon programları arasında en çok beğenilen dizilerden biri olan Yaprak Dökümü’nde Oğuz karakterine hayat vererek seyircilerin gönlünde yer edinen Tolga Karel, 2 yıl önce taşındığı Amerika Birleşik Devletleri’nde tır şoförlüğü yaparak geçiniyor. Daha önce oyunculuğu bırakmasını açıklamasının ardından bir süre sağlık turizmi işi ile ilgilenen Karel, ev olarak da kullandığı iş yerini kapattıktan sonra Amerikalı eşinin ailesinin yanına yerleşmişti.

Instagram Hesabından Neden Tır Şoförlüğü Sorusunu Yanıtladı

Geçtiğimiz günlerde yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen eski oyuncu Tolga Karel, bu sefer de Amerika’da yaptığı tır şoförlüğü hakkında kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Arizona arazilerinde namaz kıldığı fotoğrafı paylaşarak, sosyal medyadaki hayranlarının büyük beğenisini toplayan ünlü isim, mesleği hakkında 6 maddelik bir açıklama yaparak, sevenlerinin gönlünü tekrar kazandı.

Mesleği hakkında samimi açıklamalarda bulunan Tolga Karel, tır şoförlüğü yaparken taşıdığı yükü A noktasından B noktasına götürmenin kendisinde sorumluluk bilinci yarattığını, bu bilincin de kendisini hayata karşı daha güçlü, daha sabırlı ve kendisine karşı daha dürüst bir adam yaptığını ifade etti.

Bununla birlikte tır şoförlüğü yaparken, büyükşehirlerin aslında insanlar için açık bir cezaevi ve kurgulanmış bir tuzak olduğu gerçeğini daha net görebildiğini söyleyen Karel, asıl yönelinmesi gereken yerin şehirler değil de doğa olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Instagram hesabından paylaştığı 6 maddelik açıklamada, sevdiği bir işi yapmanın aynı zamanda alın teri kazanarak icra edilen kutsal bir görev olduğunu ifade eden eski oyuncu, bu mesleği yaparken Allah’ın doğru bir insan olması için kendisine yol gösterdiğini söylemesi takipçiler tarafından beğeniyle karşılandı.