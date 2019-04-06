Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’den Çarpıcı Açıklamalar

Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden biri olan Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, geçtiğimiz gün A PARA’da yayınlanan “Günaydın Hafta Sonu” programına konuk oldu. Bu hafta ilk bölümleriyle yayın hayatına başlayan programın sunuculuğunu Sinan Özedincik ve Funda Karayel üstleniyor.

İzleyenlerin hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapmaları için hayata geçirilen “Günaydın Hafta Sonu” programı her cumartesi A PARA ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Her dakikası büyük bir ilgiyle takip edilen programda kariyeri ve evlilikleri üzerine en çok merak edilen soruları yanıtlayan ünlü çift, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sinan Özedincik ve Funda Karayel’in sorduğu sorulara samimi yanıtlar veren Tolgahan Sayışman, oyunculuk sektöründe geçirdiği 20 senenin değerlendirmesini yaptı. Oyunculuğa ilk adımını attığı yıllarda figüranlık yaptığını ve aynı zamanda üniversiteyi de bitirmeye çalıştığını ifade eden yakışıklı oyuncu, ilk başladığı yıllarda şu anda geldiği noktayı hayal ettiğini ancak hayal ettiğinin ötesinde dünya çapında tanınma başarısına ulaştığını söyledi.

Kariyerindeki yükselişinin çok zor olduğunu ve bu zorluklarla mücadele ederek bugünlere ulaştığını belirten Sayışman, 2000’li yılların başında sektörün geldiği bugünkü durumun temellerinin yeni atıldığını kaydetti.

O dönemler oyunculuk kariyerinde yükselmenin şimdiki kadar kolay olmadığının altını çizen başarılı oyuncu, şu anki durumunda fırsatların çok olması sebebiyle sektörde başarılı bir noktaya gelmenin kendi dönemindeki kadar zorlayıcı olmadığını belirtti.

Biri Kainat Biri Dünya Güzeli

Yakın bir zamanda bebeklerine kavuşacakları günü sabırsızlıkla bekleyen ünlü çiftin bebeklerinin güzelliği şimdiden merak konusu oldu. Kainat ve dünya güzeli olan çift, güzelliğinden ziyade bebeklerinin sağlıklı olarak dünyaya gelmesinin tek istekleri olduğunu belirtti.

Kariyeri hakkında da açıklamalarda bulunan Sayışman, yakın zamanda bir projede yer alabileceğini ancak projenin şartlarının henüz netleşmediğini söyledi. Bunun yanında sinemaya dair çok film izlediğini ve kitap okuduğunu açıklayan Sayışman, yönetmenlik alanında kendisini geliştirmek istediğini belirtti.

BabyShower Kültürümüzde Yok

Sinan Özedincik’in sorularını yanıtlayan Almeda Abazi, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen babyshower olayının kendisine hitap etmediğini söyledi. Bu konuda fikrini belirten Sayışman, kültürümüzde böyle bir şey olmadığı için tercih etmediklerini açıkladı.