Toplu Konut Finansmanı Türkiye Finans'ta

İSTANBUL Anadolu Ajansı - Türkiye Finans, konut sahibi olmak isteyen alıcılarını toplu ev finansmanı ile buluşturuyor.

Türkiye Finans'tan yapılan söylemeye göre, banka, konut sahibi olmak isteyen alıcılarının ihtiyaçlarını tertemiz bir ev finansmanı ile karşılıyor.

Uyuşmalı toplu ev projelerinden konut almak isteyen alıcılarına 120 aya kadar yüzde 0,99 kar oranıyla ev finansmanı sunan Türkiye Finans'ın yeni kampanyası 30 Haziran'a kadar devam edecek. Banka, alıcılarına ev kıymetinin yüzde 80'i oranında finansman imkânı sunuyor.

Türkiye Finans, "Yaşama Katılım Bankası" taktiği ile Türkiye genelindeki 306 şubesi ile alıcılarının ihtiyaçlarına yanıt vermeye ve onların yaşamlarını basitleştiren yenilikçi mahsuller sunmaya devam edecek.