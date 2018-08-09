TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAN ÜCRETSİZ YA DA İNDİRİMLİ OLARAK YARARLANANLAR İÇİN KARTLARDAN ALINACAK 2019 YILI VİZE BEDELLERİ BELİRLENDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ücretsiz ya da indirimli olarak toplu taşıma araçlarından yararlananlar için Büyükşehir tarafından verilen kartlardan alınacak olan 2019 yılı vize bedellerini belirledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ali İhsan Ölmez yönetiminde gerçekleşen toplantıda, oy birliğiyle kabul edilen Toplu Taşım Kartları Vize Bedelleri, 2019 yılı için şu şekilde belirlendi:

YAŞLI SERBEST KARTI (61-65 Yaş Arası) 100 TL

TÜİK KARTI 70 TL

PTT KARTI 70 TL

KAMU KARTI 70 TL

ÖĞRETMEN PASOSU (2018-2019 Yılı) 60 TL

2018 yılında 135 TL olan 61-65 yaş arasındaki vatandaşların kullandığı Yaşlı Serbest Kartında, 2019 yılından itibaren geçerli olmak üzere 35 TL’lik indirime gidildi. Yaşlı Serbest Kartı 100 TL olurken, TÜİK, PTT ve Kamu Kartı ile Öğretmen Pasosu vize ücretlerine ise zam yapılmadı.

İlgili Başkanlık Yazısında; Yaşlı Serbest Kartı, TÜİK Kartı, PTT Kartı ve Kamu Kartı için vize işleminin geçerli olduğu son tarih 31 Aralık 2019; Öğretmen Pasosu için vize işleminin geçerli olduğu son tarih ise 30 Eylül 2019 olarak belirtildi.

“BELMEK” VE “BELTEK”LERDE KURS KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, BELMEK VE BELTEK kursiyerlerinden 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde kurs kayıt ücreti alınmamasına ilişkin Başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği ve Büyükşehir’in örnek projelerinden biri olarak gösterilen Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) ile Belediye Teknik Eğitim Kursları (BELTEK) kursiyerlerinden, 2018-2019 yılı öğretim döneminde de kurs kayıt ücreti alınmayacak.