Toplumu Esir Alan Bir Kısır Döngü : Bireyde Biriken Kin

Mustafa Furkan Yılmaz

Ülkemiz demokrasi kültürünün gelişmediği veya kadim kültürümüzden daha doğru bir ifadeyle meşveret geleneğinin yaygınlaşmadığı ülkelerden biridir. Bu yüzdendir ki otorite ve iktidarı elinde bulunduran siyasi veya bürokratik tüm erkler güç ellerindeyken kalplerin en derinliklerine saçarcasına bir tohum ekerler ki adı; bireyde biriken kindir.

Bizim toplumumuzda yöneticiler adaletle atanmadıklarından, öncekinin tasfiyesi yoluyla geldiklerinden ve dolayısıyla bu gelişte liyakate bakılmadığından bağımsız bir duruşa sahip olamazlar ve onları bulundukları makama tepeden inme getirenlere olan vefa borçlarından olsa gerek bulundukları makamın tüm yetki ve idaresini kendilerini oraya getirenlere harcarlar. Bilinçli bilinçsiz yaptıkları tüm işler buna odaklanmıştır. Adalet ve liyakatin, sadakate yani sadece kendinden olana indirgendiği bir hâle...

Mesela bulunduğu üst makamın kudretiyle alt bir makama atama yapılacaktır, seçimini kendinden olandan yapar. Liyakat aramaz, sadakat arar. En dindarım deyip dünyayı dışladığını söyleyen bile nedense kendinden olmayana dünya makamını hiç layık görmez. Liyakati, donanım yerine sadakat esaslı yaptığından kısır döngünün sadece küçük bir parçası olarak görevini devredeceği güne kadar gününü makamında geçirir. Peki dünya malında durum farklı mıdır? Malı da nedense kendinden olmayanla paylaşmak istemez. Sistem sadece sadakat esaslı çalışır. Kendini oraya getirene sadakat, oraya getirene sadık olana sadakat, varı yoğu sadakat.

İhtilaf durumlarında ne yapılır? Kendinden olan ile kendinden olmayanın arasına giren bir ihtilaf durumunda? Kendinden olanı el altından, el üstünden her türlü korur.

Liyakat esaslı yapılmayan tüm bu durumlarda unutmayalım ki bir de karşı taraf vardır. O karşı taraf şahsına yapılanı içi yanarcasına izler. Yüreği yansa, sesini duyuramaz. İçinde kini biriktirir. Ta ki güç değişene, kendinden olana dönene kadar.

Güç veya iktidar değiştiğinde nihayet sıra kendisine gelmiştir. Aynı düzenin farklı versiyonu. İçinde biriken kin, tıpkı kendinden öncekinin yaptığı gibi, bu sefer yeni gelen güç sahibine sağlıklı kararlar aldırmaz. Değişmeyen tek şey güç değildir yani. Kin de değişmez, intikam da değişmez. İçinde uzun zamandır biriken kin kendisine yapılanı başkasına yapma saikiyle beklediği tüm zamanın hırsıyla onu harekete geçirir. Gün artık değişimin yani yeninin günüdür.

Zalimleri cezalandırmanın yolu, onlara eziyet etmekten geçer diye düşünür. Oysa yaptığı kendinden öncekilerin yaptığını tekrar ediyor olmaktan ibarettir. İktidarın yeni sahibi, tıpkı eskisi gibi kısır döngünün basit bir parçası olmaktan öteye gidemeyecektir.

Bu kısır döngü, sürekli birbirini tekrarlayan, devrî ve gücü elinde bulunduranın, güçsüz olana galebe çaldığı bir şekilde devam ededuracaktır. Bunu durdurmanın tek yoluysa, döngüyü bir yerde kırmak, canı yanmışlığıyla içinde biriken kini yutmak, sıfırlamak ve sadece liyakate odaklı olarak yönetimi bir yerden başlatmak olacaktır.

Bugün ülkemizin içinde bulunduğu durumun açıklaması işte tam da budur. Bir grup Padişahlıktan, Hilafetten intikam hissiyle yandı. Bir grup da Cumhuriyetten, 28 Şubat’tan intikamın kiniyle. Bugün de güç sahibi olan muhafazakârlar kendilerinden olmayan kimseye yaşam şansı tanımazken aslında bir sonraki intikamı İslamcıların üzerinde uygulamanın önünü açıyor ve bu kısır döngüye hizmet ederek inandığı davaya en büyük ihaneti yapıyor.

O yüzden bugün yöneticilerimizin çıkıp bireyden topluma uzanan ve kin davası ile yürüyen bu süreçte, yaptıkları tüm hatalardan yüzleşmekten kaçınmayarak tekrar liyakati esas alan bir sistem inşasını kurmaları elzemdir, şarttır. (Hoş ben bunun ancak birkaç tane deliden başlayıp neşvü nema bulacağına inananlardanım.)

Gelecek hepimizi kucaklayanların olduğunda, ülkemiz meşveret kültürüyle, demokrasiyle muasır medeniyetler seviyesine ulaşacak ve ancak o zaman dirilip ayak izlerimizi üç kıtaya tekrar bırakmamız mümkün olacaktır.

Kaplerden kinin yok olduğu yöneticiler ve kendilerinden olmayanla dahi meşveret eden yönetimler arzusuyla.