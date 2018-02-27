Torba kanun olur da, torba ittifak olmaz mı?

Ergün Aydoğan

Ne varsa doldur torbaya!

Bu iktidar döneminde alışkanlık haline gelen; onlarca birbirinden ilgisiz, alakasız kanunlar üzerinde ayrı ayrı tartışılmadan, konuşulmadan, ne olduğuna bakılmadan kanunlaştırma alışkanlığı.

MHP’nin baraj sorunu… AKP’nin yani Erdoğan’ın +1 ihtiyacı ittifakı; zorunlu hale getirdi.

MHP’nin açtığı yoldan ilerleniyor.

Koalisyonlardan kurtulmak için istenen başkanlık sistemi…

Yönetimde istikrar için konulan baraj sistemi hepsi lafta kaldı; koalisyon seçimden önce kuruluyor adı ittifak oluyor, ittifak içinde yer alacak büyük küçük bütün partiler aynı listede yer alıyor isterse, yüzde bir-yarım oy alsın barajı geçmiş sayılıp parlamentoda temsilci bulundurma hakkı elde ediyor. Ve bugüne kadar acımasızca eleştirilen, dünyanın hiçbir ülkesinde yok denilen yüzde 10 baraj korunuyor, eleştirenler, kalksın diyenler tarafından sahipleniliyor.

İttifak şimdilik listede parti olarak yer alacak şekilde AKP, MHP iki partili, listede parti olarak değil partili isimlerin AKP listelerinde yer alacak BBP’li isimlerle birlikte; üçlü. Şimdilik üç partili ittifak ama gelişmelere-ihtiyaca göre artabilir.

Adı cumhur ittifakı olan düzenleme meclise geldi üzerinde yoğun tartışmalar devam ediyor; kervan yolda düzülür… gelen teklif üzerinde değişiklikler olabilir. Tabi her şey ittifak partilerinin isteğine göre; istedikleri değişikliği kabul edecek sayısal çoğunlukları var.

İttifakın içinde yer alanların birbiri ile ilgili düne dair ne varsa unutun; ah o baraj sorunu ve yüzde bir ihtiyacı her şeye kadir…

İttifakta yer alan partilerin toplamı yüzde 10’u geçti mi hepsi barajı geçmiş sayılacak.

Bir oy bile çok önemli onun için oy iptaline tahammül yok. İttifakta yer alan bütün partilere mühür basılsa, mühürsüz sandığa atılsa bile… oy pusulasına imzanızı atsanız bile… kullandığınız oy pusulasının mühürlü olması gerekmiyor, filigranlı oy pusulasını sandığa attınız mı tamam geçerli. Basılan mühür oy pusulasında bulunan yuvarlak direnin dışına taştı, hangi partiye mühür basıldığı belli değil olsun iptal yok. Kime sayılacak? Ona daha sonra karar verilecek.

Sandık kurulu başkanları kaymakamların oluşturduğu listeden belirlenecek.

Önceden oy verilen yerin 100 metre yarıçapındaki alan ‘sandık alanı’ sayılırken şimdi, sandığın 15 metre yarıçapı ‘sandık çevresi’ sayılacak.

Aynı apartman, daire de bulunanlar farklı sandıklara dağıtılarak komşu denetimini yok sayıldığı gibi; boş apartman, daireler istendiği şekilde doldurulabilecek.

Hinlik… kurnazlık… faydacılık… hepsi ittifakta; bir önceki seçime göre ittifak aynı oyu alsa bile ‘artık oy’ hesabından AKP 10, MHP 3 milletvekili daha fazla alacak (haksız kazanç).

Milletvekili dağılımı önce ittifakın toplam oyu üzerinden hesaplanacak, sonra ittifak partilerinin oy oranlarına göre ‘D’hont’ sistemi uygulanarak dağıtılacak. Artık oylar önem kazanacak, ittifak tek partiymiş gibi dağıtılacağından, ittifak yapanlar avantajlı hale gelecek. Bir seçim çevresinde AKP 10 bin, MHP’nin 5 bin oyu var. Bu oylar tek başına bir milletvekili çıkarmaya yetmiyor. Ama bu oylar ittifak olarak sayıldığında, toplamda 15 bin artık oyla, başka partinin hakkı olan bir milletvekili ittifakın hanesine yazılacak.

Görüleceği gibi başarıya gidecek her yol mübah! Oy artışı olmadan milletvekili artışı!

Seyyar sandıkların güvenliği… seçimlerden önce fazladan basılan milyonlarca seçim pusulalarının kontrolü (filigranlı olsa ne olur, başka yerde basılamaz mı?)

Ortaklar düne dair ne varsa unuttu! Mühürlü, mühürsüz, çizik veya imzalı fark etmez yeter ki; oy olsun. Bir olsun, bizim olsun, iktidarımızın olsun. Pazarlık mı? Pazarlıksız ittifak mı olur. Babasının hayrına kim kime karşılıksız destek verir…

Ülkenin beka sorunu var ya! Memleketi çok seviyorlar ya! Her şey memleket için ya! Hadi; ittifaka katılan partiler hiçbir talepte bulunmadan çok güvendikleri AKP’ye koşulsuz destek versinler de görelim!