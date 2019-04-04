Töre sebebi ile genç kızı öldürdüğü iddia edilen baba ve ağabey hakkında iddianame hazırlandı 

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Filistin uyruklu İsrail vatandaşı olan 20 yaşındaki Siwar Keblawi'nin babası ve ağabeyi tarafından öldürüldüğünün iddia edildiği olay ile ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede genç kızın 3. kattan aşağı atıldığı ya da kendi isteğiyle mi atladığının belirlenemediği belirtilirken, töre sebebi ile genç kızı öldürdükleri iddia edilen baba ve oğlunun cezalandırmaması istenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 Şubat tarihinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki bir genç kızın 3. kattan aşağı atlayarak intihar ettiği ihbarını alan sağlık ve polis ekipleri gittikleri evde Filistin uyruklu İsrail vatandaşı olan 20 yaşındaki Siwar Keblawi'nin hayatını kaybettiğini ve düştüğü yerde değil, eve taşındığını belirledi. Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, genç kızın odasının kapısının kırık ve ölen Keblawi'nin boğazında morluklar olduğunu tespit etti. Genç kızın öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sitenin kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde genç kızın 2 kişi tarafından taşındığını gören ekipler, olay esnasında evde bulunan Siwar Keblaw'nin babası Zekerya Keblawi'yi gözaltına aldı. Baba Zekerya Keblawi'nin emniyette verdiği ifadesinde 2 defa nişanlanan kızının ilişkileri sebebi ile namus meselesi sebebi ile aile içerisinde tartışmaların başladığını ve bu sebepten dolayı İsrail'den kaçıp Türkiye'ye yerleştiklerini söylediği ve oğlu Yahya Keblawi'nin olay gecesi kendilerini ziyarete geldiğini söylediği öğrenildi. İfadesinde oğlu ile kızı arasında çıkan tartışma sonrasında kendisini odasına kilitleyen Siwar Keblawi'nin ağabeyinin kapıyı kırması sonrasında 3. kattan aşağı atladığını iddia eden baba Zekerya Keblawi'nin daha sonra düştüğü yerden taşıyarak eve çıkarttıkları Siwar Keblawi'yi ağabeyinin boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı.

Genç kızı öldürdüğü iddia edilen baba ve oğlu cezaevine gönderildi

Baba Zekerya Keblawi'nin ifadesi sonrasında harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yahya Keblawi'nin tekrar geldiği hava yoluyla İsrail'e kaçabileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Şahısın olaydan 1 gün sonra Sabiha Gökçen'den havalanacak olan uçakla İsrail'e kaçabileceğini değerlendiren ekipler, civardaki otelleri tek tek dolaşarak şahsın saklanmış olabileceği her yeri didik didik ardılar. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın kaldığı oteli tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla Yahya Keblawi'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan baba Zekerya Keblawi emniyetteki ifadesinin ardından aynı gün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan baba Zekerya Keblawi'nin tutuklanarak cezaevine götürüldü. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen ağabey Yahya Keblawi ise ifadesinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Kız kardeşini boğarak öldürdüğü iddia edilen ağabey Yahya Keblawi'nin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

GENÇ KIZI ÖLDÜRDÜKLERİ İDDİA EDİLEN BABA VE OĞLU HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Siwar Keblawi'yi öldürdüğü iddia edilen baba Zekerya Keblawi ve oğlu Yahya Keblawi hakkında iddianame hazırlandı. Kız kardeşi ve alt soyu tasarlayarak öldürmek suçundan tutuklanarak gözaltına alınan baba Zekerya Keblawi ve oğlu Yahya Keblawi hakkında hazırlanan iddianamede Siwar Keblawi'nin 3. kattan aşağı kendi isteği ile atladığı ya da babası Zekerya Keblawi ile ağabeyi Yahya Keblawi tarafından mı atıldığının tespit edilemediği belirtildi. Hazırlanan iddianamede baba Zekerya Keblawi ve oğlu Yahya Keblawi'nin 3. kattan atlaması sonucunda ağır yaralanan Siwar Keblawi'nin durumunu sağlık ekiplerine bildirmeyip eve taşımaları ve genç kızın ölümünden sonra hızlıca evden kaçan Yahya Seblavi'nin İsrail'e dönmek amacı ile uçak bileti almasının değerlendirilmesi ile, şahısların genç kızı öldürdüklerinin anlaşıldığı belirtildi.

BABA, PANİKLEDİKLERİ İÇİN BAHÇEYE DÜŞEN KIZINI EVE TAŞIDIKLARINI İDDİA ETTİ

Hazırlanan iddianamede yer alan ifadesinde 3. kattan aşağı düşen Siwar Keblawi'yi yabancı oldukları için panikleyerek eve taşıdıklarını iddia eden baba Zekerya Keblawi, kızının defa nişan atarak evlenmeden vaz geçmesi sebebi ile ailesi tarafından öldürülmek istendiğini ve bu sebebiyle Türkiye yerleştiklerini, olay günü ise oğlu Yahya Keblawi'nin kendisini arayıp tehdit ederek Türkiye'de olduğunu ve adreslerini istediği belirtildi. Olay akşamı Yahya Keblawi'nin eve geldiğini ve bunun üzerine kızının ağabeyini görerek odasına kaçtığını söylediği öğrenilen Zekeriya Keblawi, ifadesinde Yahya Keblawi'yi tutmak isterken oğlunun odasının kapısını kırarak kızına saldırdığını, daha sonra bahçeye düşen kızını yabancı uyruklu olduğu için panikleyerek eve taşıdıklarını iddia ederek, üstüne atılan suçlamaları kabul etmediği iddia ettiği ortaya çıktı.

AĞABEYİ KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN DEĞİL, ÜLKESİNE GÖTÜRMEK İÇİN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Kız kardeşini öldürmek için Kocaeli'ye geldiği iddia edilen Yahya Keblawi'nin ise ifadesinde babasının kız kardeşini İsrail'e götürmesi için kendisini Türkiye'ye çağırdığını ve bu sebebiyle Kocaeli'ye geldiğini iddia ettiği belirtildi. İfadesinde kızı kardeşini ülkelerine getirmek için geldiği Kocaeli'deki evlerinde kız kardeşinin ülkesine dönmek istemediğini söylediği ve odasına giderek kapıyı kilitlediğini söyleyen Yahya Keblawi, intihar etmesinden şüphelenerek girdiği odada kız kardeşinin pencereden atladığını gördüğünü söyledi. Aşağı indiklerinde yaralandıklarını gördüğü kız kardeşini babası ile birlikte panikleyerek eve taşıdıklarını iddia eden Yahya Keblawi, kardeşinin defin işlemleri için İsrail'e gitmek isterken polis ekiplerinin kendisini yakaladığını iddia etti.

CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Öte yandan, iddianamede Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak yargılanan baba Zekerya Keblawi ve oğlu Yahya Keblawi'nin delillerle işledikleri suç sebebi ile cezalandırılmaları istenildi.