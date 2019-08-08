Trabzonspor UEFA Maç Görüntüleri

Spor 08.08.2019, 22:27
Trabzonspor UEFA Maç Görüntüleri
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı.

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