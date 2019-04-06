Trenin Önüne Atalayan Genç Adam Ölüme Böyle Gitti (Videolu)

Bursa'da bir şahıs hareket halindeki trenin önüne sıçrayarak yaşamını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hadise, saat 15.10 sıralarında Organize Sanayi Metro istasyonunda alana geldi. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki Hüseyin Can G. Emek'deri Arabayatağı doğrultusuna hareket eden ve istasyona yaklaşacak olan trenin önüne kendini attı.

Trenin altında kalan ve sağ bacağı kopan adam ağır yaralandı. Hadise yerine çağrılan ambulans ve itfaiye takımlarının gayretleri neticeyi trenin altından çıkarılan Hüseyin Can G. hemen yakındaki özel bir sağlık kurumuna kaldırılmasına karşın kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcılığı hadiseyle alakalı soruşturma başlattı.

(Hakan Gönül-Zafer Peker/İHA)