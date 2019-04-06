Trt’den Ysk’ya ''Canlı Yayın'' İzni

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, İstanbul ve Ankara'da sayımı devam eden sandıklarda canlı yayın yapmak için Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı müracaat kısmen kabul edildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, sayımı süren oylar için sandıklardan canlı yayın yapmak için Yüksek Seçim Kuruluna müracaat etti. Müracaatta, "Heyetiniz tarafından büyük bir titizlikle yürütülen bu süreçte kamuoyunun asıl dışı haber ve yorumlarla yanıltılmaması ve doğru bilgilendirilmesi bakımından, yine sayım operasyonlarının, sayımların yapıldığı İstanbul ve Ankara'daki sandık başlarından kanallarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınla kamuoyuna aktarılmasının verimli olacağı değerlendirilmektedir.

Kamu verimi ve kamuoyunu doğru bir biçimde bilgilendirmeyi ilke edinmiş olan Müessesemize, bu yayınların ivedilikle yapabilmesi hususunda zorunlu iznin verilmesini Kurulumuzdan saygılarımla arz ederiz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun canlı yayın müracaatını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulundan mevzubahisi arza ait kısmen izin çıktı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen kısmen izinde, sayım esnasında canlı yayına izin verilmezken, sayım noktalarında görüntü alıp haber yapılmasına izin edileceği belirtildi.