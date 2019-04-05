Tsk’dan Somalili Askerlere Eğitim Dersi (Videolu)

Tsk’dan Somalili Askerlere Eğitim Dersi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali'de eğitim verdiği Harp Mektebi ve Astsubay Mektebi talebelerinin eğitim görüntülerini kapsayan klibi sosyal medya paylaşım sitesi YouTube hesabından yayınladı.

Misyona 2017 seneyi Eylül ayında başlayan Somali Türk Vazife Gücü Komutanlığı, bölgede Somalili Harp Mektebi ve Astsubay Mektebi talebelerini eğitmeye devam ediyor. Türkiye-Somali arasındaki Askeri Eğitim ve İşbirliği Uyuşması kapsamında asıllaştırılan eğitimlere ait, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabının bulunduğu video paylaşım sitesi YouTube üzerinden bir klip yayınladı. Görüntülerde, askeri talebelerin sıhhatten eğitime, askeri faaliyetlerden sosyal alanlara ait anlar yer aldı.