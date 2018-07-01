Tüm Siyasi Parti(li)lere Sesleniyorum!

Eyüphan Kaya

Malumunuz devlet üç ana erkten oluşuyor; Yasama, Yürütme, Yargı. Yürütme ve Yargıya adam seçmek için kılı kırk yarıyoruz ama sıra Yasama organı olan Meclise gelince bu organın niteliğine uygun adam aramaktan uzak, gelişi güzel vekil seçiyoruz, bu haktan reva mı?

Ayrıca Meclis üç erkin en önemlisidir kanaatimce, çünkü direk milleti, milli egemenliği temsil ediyor ve yasa, anayasa Meclisin eliyle yapılıyor. Bu kadar önemli bir oluşumun üzensiz oluşmasına insanın gönlü razı olur mu?

Malum Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde hükümeti uyarabilecek, dengeleyebilecek tek kurum Meclistir. O zaman Meclisi daha nitelikli ve güçlü hale getirmek, millet memleket adına önemli bir ödev ve sorumluktur hepimiz için.

Bunun için yapılması gereken bir kaç madde vardır.

Birincisi ve en önemlisi vekil seçiminde bir an önce “Dar bölge” vekil seçimini getirmek, çünkü bu sistemde bir şehrin 7 vekili varsa, 7 seçim bölgesi belirlenir ve vekil adayı bölgesine gidip seçmene kendini, parti politikalarını anlatır, ona göre vatandaştan oy ister. Bir de her vekil adayı bölgesinde birinci sıradadır, partisinin o bölgede aldığı oy oranına göre onun seçilme şansı artar, dolayısıyla vekil adayı canla başla çalışır, seçmen de kime, niçin oy verdiğini bilir.

İkincisi Ankara’daki vekil mülakat komisyonu 5 kişiden oluşuyorsa biri söz konusu ilin il başkanı, diğeri il koordinatörü diğer üçü de parti tarafından uygun görülen kimselerden seçilmelidir. Bu komisyon bir şehrin vekil sayısının iki katı kadar bir liste genel başkanına sunar ve genel başkan bu listeden yarısını seçmiş olur, dolayısıyla herkesin çorbada tuzu olur.

Üçüncüsü vekil aday adaylığına müracaatlar alınırken yararlı bazı kriterler muhakkak getirmek lazım.

*Muhakkak taşra teşkilatlarında çalışma şartı getirilmelidir ve listeye alınan vekil aynı ilde ikamet etmeli ve az çok bir kesim insanlar tarafından tanınmalıdır.

*En az lise mezunu veya mümkünse üniversite mezunu olma şartını aranmalıdır.

*Halk adamı olmasına dikkat edilmelidir. Şu famileden, bu tarikattan adam aldığınız zaman diğer insanları ötelemiş olursunuz, çünkü vekil seçildiği zaman etbaına faydalı olmaya çalışıyorlar, bu da ciddi bir sıkıntı oluşturuyor.

Dördüncüsü, muhakkak “siyaset akademisi” gibi bir üst eğitimden geçmesi lazım. Ak partinin bu anlamda ciddi bir çalışması vardı, ama son yıllarda katılımcıların çoğu sertifika almak için bu akademiye yazıldılar, o da nerdeyse özelliğini kaybetti.

Demem o ki;

*Halkın sesi Başkentte daha gür çıkmasını istiyorsanız,

*Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha verimli işlemesini istiyorsanız,

*Parlamenterlerin kamu yararını önceleyerek çalışmalarını istiyorsanız,

Meclisin niteliğini arttırıcı çalışmalar yapacaksınız.

Ne demişler “şerefül mekani bil mekin” yani bir kurumun değeri kurumda çalışanlarla artar diye biliriz.

Bu ve buna benzer çalışmalar yapmazsanız seçimlere üç ay kala üç kuruş parası olan, elini kolunu sallayarak “selamünaleyküm ben geldim, vekil adaylığına müracaat edecektim de.” gel de kahrolma! İsterseniz vekil adaylığı için bir ön hazırlık ve şartlar geliştirirsiniz, isterseniz gelişi güzel kimselerin ayak oyunları ile meclise gitmesine fırsat verirsiniz.

Gayretli bir vatandaş olarak ağrıma gidiyor arkadaş neden Meclisin niteliğini bu kadar düşürmeye fırsat vermeye neden olabilecek kapılar açık bırakılıyor.

Bence hangi parti mensubu olursanız olun, bu yazımı yetkili etkili adamlarınıza verin ve ısrarla bu konuda onlardan bir yapılandırma talebinde bulunun benden bu kadar.

Bence bu yazımı yılda on defa tekrar tekrar yayınlasam değer, çünkü mevzu çok önemli.

Bu çalışmaları yapmak için bir çalışma ve çaba sarf etmeyen siyasilerden şüphe etmek lazım diye düşünüyorum.

Benden söylemesi.