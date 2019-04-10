Tüm Zamanların En İyi Basketbolcusu Oylamasına NBA Yıldızları Katıldı

Zaman zaman gündeme gelen “Tarihin En İyi Basketbolcusu”, bu zamana kadar birçok basketbolcuya yakıştırılmış bir unvan. Ancak yapılan anketlerde her seferinde farklı bir sonuçla karşılaşmak mümkün olabiliyor. “Tarihin en iyi basketbolcusu kim?” sorusu bu sefer 117 NBA sporcusuna soruldu. İşte cevabı…

Kimilerine göre Michael Jordan, kimilerine Göre Kareem Abdul Jabbar… Zaman zaman gündeme gelen tüm zamanların en iyi basketbolcusu tartışmaları; basketbol otoritelerinin anketleri, basketbol izleyicilerin anketleri derken bu kez de NBA’de forma terleten basketbolcuların gündemine geldi. Amerikan TheAthletic gazetesi, NBA’de forma giyen yıldızlara “Tarihin en iyi basketbolcusu kim?” sorusunu sordu. Ankete katılan 117 basketbolcunun verdiği cevaplar ilgi çekiciydi.

Michael Jordan Tahtından Hala İnmedi

Birçok basketbol otoritesine göre de tüm zamanların en iyi basketbolcusu olarak gösterilen Micheal Jordan, yine anketin zirvesinde gösterildi. NBA yıldızlarının da hala favorisi olan Michael Jordan, ankete katılan oyların % 73’ünü alarak açık ara farkla zirveye oturdu.

NBA’de forma giyen 117 basketbolcunun katıldığı ankette Micheal Jordan’ın ardından ikinci sırayı alan isim ise, hala basketbol kariyerine devam eden efsane sporcu LeBron James oldu. NBA basketbolcularından kimileri için takım arkadaşı, kimileri için de ezeli bir rakip olan LeBron James, 117 basketbolcudan % 11,9 oy alarak listenin ikinci sırasına adını yazdırdı.

Milenyum Efsanesi 3. Sırada

Uzun yıllar formasını terlettiği los Angeles Lakers performansı ile hafızalara kazanan KobeBryant, NBA yıldızlarından % 10,6 oy alarak 3. sıranın sahibi oldu. KobeBryant’ın ardından listede Kareem Abdul Jabbar yer aldı. Bir dönemin efsane basketbolcusu oyuncuların % 1,7 oyunu aldı. Tüm zamanların en iyi basketbolcusu sıralamasında 5. sırayı 3 farklı basketbolcu paylaştı. Ankete katılanların % 1 oyunu alan Magic Johnson, AllenIverson ve KevinDurant 5. sırayı paylaşan basketbolcular oldu.

Basketbolculuk kariyerine devam eden LeBron James, geçtiğimiz günlerde Michael Jordan’ı geride bırakarak NBA tarihinin en çok sayı atan 4. oyuncusu olarak adını listeye yazdırmıştı. Ancak günümüzdeki NBA yıldızları için bu durumun bir anlamının olmadığı görülüyor.