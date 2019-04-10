Tunceli'nin Alpleri "Sultanbaba Dağından" Kayakçıların İnişi (Videolu)

Tunceli'nin Alpleri "Sultanbaba Dağında" Kayakçıların İnişi (Videolu)

Alpler'i hatırlatan Tunceli'nin Ovacık ilçesi hudutlarındaki 3 bin yükseltili Sultanbaba Dağı'na tırmanan dağcılar, doruktan tur kayağı yaparak inişin neşesini çıkardı.

Tuncelili dağcı ve tabiat kılavuzu İsmail Ateş'in organizesinde dağcılar, Ovacık ilçesi hudutlarında yer alan 3 bin yükseltili Sultanbaba Dağı'na tırmanmayı başardılar.

7 kayakçı dağcı grubu, yer yer 3 metreyi bulan kar sebebiyle 6 saatte doruğa erişmeyi muvaffak oldu. Dağın zirvesine çıkan dağcılar Alpler'i hatırlayan manzarayı izleyerek sonrasında inişe geçti. İnişe geçen dağcılardan kimileri tur kayağı yaptı, öbürleri de basmakalıp iniş asıllaştırdı.

Tabiatnın harikuladeliğinden son derece etkilendiklerini belirten dağcılardan İsmail Ateş, "Burası harikulade bir tabiata sahip. Harikulade bir dağ.

Çok güçlü bir tırmanış gerçekleştirdik. & saat gibi bir sürede zirveye ulaştık.Yer yer 3 metreyi aşan kar olmasına rağmen yaptığımız etkinlik huzur vericiydi" ifadelerini kullandı.