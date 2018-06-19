Beypazarı tarım sektörünün gelişmesi ürün çeşitliliğinin arttırılması konusunda önemli yatırımlara imza atan Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın hayata geçirdiği örnek meyve bahçeleri ilk meyvelerini vermeye başladı.

Tarımsal üretim konusunda ülkemizde büyük bir pay sahibi olan Beypazarı'nın topraklarının daha verimli kullanılması ve meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılarak ilçe ekonomisine katkı sağlaması için oluşturulan örnek meyve bahçelerinde 800 tam bodur elma,600 yarı bodur elma,500 Ankara armudu,500 deveci armudu,150 badem ağacı,20 erik ağacı,20 şeftali ağacı,20 kiraz ağacı,20 dut ağacı,20 kayısı ağacı bulunurken Beypazarı'na özgü asmaların içinde yer aldığı 3,5 dönümlük örnek asma bağı bulunuyor.

Meyve yetiştiriciliği konusunda üretim yapmak isteyen vatandaşlarımız örnek bahçeleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde görürken, konu hakkında uzman olan belediye personeli de yetiştiricilere bilgi veriyor.