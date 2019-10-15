Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi 7'nci Zirvesi başladı

Etkinlik 15.10.2019, 13:36
Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi 7'nci Zirvesi başladı

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