Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Bosna Hersek Heyeti Azerbaycan’ı Ziyaret Etti

TDBB Bosna Hersek Heyeti Azerbaycan’ı Ziyaret Etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Tarafından, Üye Ülkeler Arasında İşbirliğini Geliştirmek Amacıyla Başlatılan Program Kapsamında düzenlenen, “Bosna Hersek Heyeti Azerbaycan Ziyaret Programı”, 29 Temmuz- 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Programa, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, TDBB Yönetim Kurulu üyesi ve Saraybosna Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendiç, Olovo Belediye Başkanı Đemal Memagiç, Novi Grad Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mirela Bubalo, AS Holding İhracat Müdürü Vedad Haliloviç, Bosnaplast Genel Müdürü Huso Cesir, Bosnaplast Genel Müdür Yardımcısı Muamer Cesir, T3 Consulting Team Company Müdürü Erhad Trhulj, Sarajevostan Müdürü Mustafa Galijatoviç, Saraybosna Kantonu Turizm Müdürü Midhat Hubijar ve TDBB Dış İlişkiler Uzmanı Züleyha Gurbetova katıldı.

Şehitlikler ve Nerimanov Belediyesi Ziyareti

Azerbaycan ziyaretinin ilk gününde, Bakü Türk Şehitliği, Şehitler Hıyabanı ve Nerimanov Belediyesi ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği ile Bosna Hersek heyeti bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği ve Narimanov İlçesi Belediye Başkanı Temraz Tağiyev, TDBB ile ortak çalışmalar yapıldığını söyledi. Tağıyev, “Bu çalışmalar neticesinde, Bosna-Hersek'in başkentinde Hocalı soykırım anıtı dikildi. Aynı zamanda Azerbaycan belediyeleri Bosna Hersek belediyeleriyle birlikte bir dizi sosyo-ekonomik projeyi gerçekleştirmek için çalışmalar başlattı. Bosna hersek ülkemizi uluslararası camiada her zaman desteklemiş ve yanımızda olmuştur. Bugün ülkelerimiz arasındaki ilişkiler yüksek seviyededir” ifadelerini kullandı.

TDBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bosna-Hersek Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendiç ise, “iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün gelişmekte olduğunu söyledi. Bosna-Hersek, turizm de dahil olmak üzere pek çok alanda Azerbaycan ile işbirliği yapmaktadır. Bu amaçla Saraybosna Turizm Müdürü de heyetimize katılmış bulunmaktadır. Azerbaycanlı işadamlarının Bosna Hersek’e yatırım yapmaları iki ülke ekonomisinin canlanması için yararlı olacaktır” dedi.

TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak da, TDBB’nin 29 ülkeden 1.150 belediye üyesinin olduğunu ve 11 ülkenin yönetim kurulunda temsil edildiğini, Azerbaycan ve Bosna Hersek’in de TDBB yönetiminde olduğunu belirtti. Birliğe üye ülkelerin karşılıklı olarak işbirliklerini geliştirmek istediklerini ve Bosna Hersek heyetinin Azerbaycan Ziyaret Programının da bunun güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Azerbaycan Yatırım Ajansı, Sumgait, Yasamal ve Sebail Belediyeleri Ziyareti

Programın ikinci gününde heyet, Yasamal Belediyesi ve Sebail Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyaretlerde işbirliği imkânları değerlendirildi Aynı gün heyet, Azerbaycan İhracat ve Yatırım Ajansını (azpromo) ziyaret ederek, işbirliği imkânlarını değerlendirdi.

Ziyaretinin üçüncü gününde heyet, Binegadi Belediyesi ve Sumgayıt Belediyesi’ni ziyaret etti. Sumgayıt Belediyesi ziyaretinde işbirliği imkânlarının değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, taraflar belediyeler arası ilişkilerin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe alışverişi alanında işbirliği fırsatlarını ele aldı. Sumgayit Belediye Başkanı Sultan Asadov, son yıllarda belediyenin yenileme çalışmalarını ve yürüttüğü projeleri anlattı. Asadov, kentin özellikle son üç yılda tamamen yenilenmiş olduğunu, büyük altyapı projelerinin hayata geçirildiğini ve Sumgayit'in yabancı yatırımcılar için çekici ve modern bir şehir olduğunu belirtti.

Azerbaycan Belediye Birlikleri ile Görüşme

Heyet program kapsamında, Bileceri ve Binegedi ilçelerini de ziyaret etti. Ziyaretlerde ayrıca Azerbaycan Kasaba Belediyeleri Birliği ve Azerbaycan Kent Belediyeleri Birliği yöneticileri ile de görüşmeler gerçekleştirildi.

Bosna Hersek heyeti ziyaret programlarının yanı sıra, Azerbaycan’ın tarihi ve turistik yerleri olan, Haydar Aliyev türbesini, 20 Yanvar Şehitliğini, Haydar Aliyev Merkezini, Xalça (Halı) Müzesini, Haydar Mescidini ve Ateşgah Mabedini ziyaret etti, Fevvareler Meydanı ve Denizkenarı Milli Parkını gezdi.

Program 2 Ağustos 2018 Perşembe günü heyetin Bosna Hersek’e dönmesi ile sona erdi.