Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Ocak Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul Ümraniye’de Yapıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü 7 farklı ülkeden, Yerel Yöneticinin katılımı ile Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü 7 farklı ülkeden (Azerbaycan, Bosna Hersek, KKTC, Kırgızistan, Makedonya, Moğolistan ve Türkiye) Yerel Yöneticinin katılımı ile Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

TDBB Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığındaki toplantıya, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak,Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı Temraz Tagıyev, Bosna Hersek Novi Grad Sarajevo Belediye Başkanı Semir Efendiç, Moğolistan Nalaikh Belediye Başkanı Khaan Sharavkhaan, KKTC Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar,Kırgızistan Yerel Yönetimler Devlet Ajansı Başkan Yardımcısı Nurdın Alısherov, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Makedonya Ohrid Belediye Başkan Danışmanı İlker Mustafa ve Makedonya Ohrid Belediyesi Alt Yapı Müdürü Erdin Dalip katıldı.

Protokol İmzalandı

Toplantıda gündeme geçilmeden önce TDBB ile Bosna Hersek Srebrenik’te bulunan ‘Rapatnica İlkokulu Tadilatı Projesi’ protokolü TDBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Serebrenik Rapatnica Okul Müdürü Zehrudin Muhedinoviç tarafındanimzalandı.

Ohri Belediyesine Taziye

Toplantı başlangıcında ayrıca Aralık ayında ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, TDBB Makedonya Yönetim Kurulu Üyesi Ohri Belediye Başkanı Jovan Stojanoski için Ohri halkına taziye dileğinde bulunuldu.

Daha sonra toplantı, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak’ın 24 Ekim 2018 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar ve gündem hakkında bilgi vermesi ve gündemdeki konuların görüşülmesiyle devam etti.

Bu çerçevede, TDBB 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, 2019 yılı Nisan ayı içerisinde yapılmasına, Bosna Hersek Srebrenitsa Anıt Mezarlığı Çatı Yenileme Projesi’ne Birliğimiz ve Srebrenitsa’nın kardeş şehirleri Kocaeli Büyükşehir, Keçiören, Zeytinburnu ve Beykoz Belediyeleri işbirliğinde destek verilmesine, Bosna Hersek Emmaus Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Bosna Hersek’in Srebrenitsa şehrinde yaptırılan yurdunun, 2019 yılı aylık giderlerine TDBB tarafından destek verilmesine, Anaokulları Geliştirme Projesi kapsamında, Kırgızistan, Moldova Gagauz Özerk Yerin’den ülkemize gelecek eğitimcilere yönelik gerçekleştirilecek tecrübe paylaşım programının; 17-23 Şubat 2019 tarihleri arasında, Birliğimiz ve Birlik üyelerimiz destekleriyle gerçekleştirilmesine, Bosna Hersek İslam Birliği bünyesinde bulunan Öğrenci Merkezi Yurdunda kalan öğrencilerin taşınması için talep edilen minibüs alınması projesinin Birliğimiz ve Birlik üyelerimiz tarafından desteklenmesine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, 18-23 Nisan 2019 tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleştirilecek 11. Kocaeli Uluslararası Çocuk Festivali’ne katılımcı desteği verilmesine, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından, 26 Nisan-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 23. Türk Dünyası Çocuk Şöleni’ne Birliğimiz ve Bağcılar Belediyesi işbirliğinde destek verilmesine, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’ne TDBB tarafından mali destek verilmesine, 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında, Kırgızistan’da gerçekleştirilecek “8. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu’na TDBB tarafından konaklama desteği verilmesine, Jetisay (Kazakistan) Belediyesi yönetici ve personeline yönelik tecrübe paylaşımı ve uzman eğitim programı düzenlenmesine, Dannieh Belediyeler Birliği üye belediyeleri ile TDBB üyeleri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili çalışma yapılmasına, Arap Ülkeleri Su Verimliliği Derneği tarafından, 03-07 Mart 2019 tarihleri arasında Ürdün’de gerçekleştirilecek 5. Arap Su Haftası Konferansı ve Fuarı’na TDBB tarafından katılım sağlanmasına, Bosna Hersek’te Mezar Taşları kitabının TDBB yayınları arasında basılmasına, TDBB ve kardeş şehri Tavşanlı Belediyesi işbirliğinde, Bosna Hersek Doboj-İstok Belediyesi’ne itfaiye aracı alınmasına, Bosna Hersek Srebrenitsa Belediyesinin talep ettiği “Srebrenitsa Yüzme Havuzu Yapımı Projesi”ne Birliğimiz ve Birlik üyelerimiz tarafından destek verilmesine, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 2019 yılı içerisinde İstanbul’da yapılması planlanan, Türk Dünyası Kadın Ressamların Gözüyle İstanbul resim sergisinin TDBB ve Birlik üyeleri tarafından destek verilmesine, Azerbaycan’da Belediyeciliğin 20. Yılı olması vesilesiyle hazırlanacak kitap ve film projelerine TDBB tarafından destek verilmesine ve 2019 yılı içerisinde Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği üyelerine yönelik bilgi ve tecrübe paylaşım programı düzenlenmesine, karar verildi.

Yeni Üyeler

Toplantıda ayrıca, Bogovinje (Makedonya) Belediyesi’nin, Ferizaj (Kosova) Belediyesi’nin ve Al Kawashira (Lübnan) Belediyesi’nin TDBB’ye üyelik talepleri kabul edildi.