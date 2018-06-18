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Türk Dünyası Belediyeler Birliği "Tecrübe Paylaşımı ve Uzman Eğitimleri 2017 Raporu" Yayınlandı

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Türk Dünyası Belediyeler Birliği "Tecrübe Paylaşımı ve Uzman Eğitimleri 2017 Raporu" Yayınlandı
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen Tecrübe Paylaşımı ve Uzman Eğitimi faaliyetlerini içeren UYEM (Uluslararası Yerel Yönetimler Eğitim ve Araştırma Merkezi) 2017 Raporu yayınlandı.

Yıl içinde yapılan Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı ile Uzman ve Uygulamalı Eğitim Programlarına yer verilen raporda, gerçekleştirilen programlarla ilgili detaylı bilgiler yanında görseller de yer alıyor.

2017 Yılında, işbirliği kurum ve kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilen programların konu başlıkları ise şöyle: Kosova Üye Belediyeler Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı, Arnavutluk Üye Belediyeler Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Birim Yöneticileri Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı, Bosna Hersek Üye Belediyeler Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı, Kırgızistan Üye Belediyeler Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı, Moldova Gagauz Özerk Yeri Üye Belediyeler Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı ve Akıllı Belediyecilik ve Siber Güvenlik Uzman Eğitimi Programı.

Ayrıca, raporun Türkçe’nin yanı sıra İngilizce olarak da basılması, Birlik faaliyetlerinin uluslararası alanda daha geniş bir okuyucuya ulaşmasını da mümkün kılıyor.

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