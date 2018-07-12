Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Doboj İstok Belediyesi (Bosna Hersek) İşbirliğinde Yaptırılan Şehitlik Anıtı Açıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Doboj İstok Belediyesi (Bosna Hersek) İşbirliğinde, savaş zamanında (1992-1995) 109. Tugaydan Şehit Düşen 304 Asker ve 38 Sivilin anısına yaptırılan ‘Şehitlik Anıtı’, 4 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine, TDBB Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak ve Doboj İstok Belediye Başkanı Kemal Bratiç’in yanı sıra şehit ve gazi yakınları, yerel yöneticiler, STK temsilcileri ve çok sayıda Doboy İstok sakini katıldı. Bosna Hersek milli marşı ile başlayan tören, asker ve sivil şehitlerin isimlerinin tek tek okunmasının ardından yapılan dua ile devam etti.

Kendisi de bir savaş gazisi olan Doboj İstok Belediye Başkanı Kemal Bratiç törende yaptığı konuşmada, “Belediye Başkanı ve bir vatandaş olarak TDBB’nin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu proje benim için en değerli proje olmuştur. Bölgemizde her beldede ufak çapta şehitlik anıtı var, fakat merkezi şehitlik anıtımız eksikti. TDBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak’ın gayretleriyle projeyi tamamladık. Bu anıt savaşta yaşadıklarımızı unutmamamızı ve devamlı o günleri hatırlamamızı sağlayacak. Bu güzel vatanımıza bugün sahip olabilmemiz için canlarını feda eden 340 şehidimizin isimleri anıtının üstünde yazıyor. Onları daima hatırlayıp dua edeceğiz” şeklinde konuştu.

TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak da konuşmasında, “Böyle anlamlı ve özel bir günde sizinle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Şehitlikte yazan isimlere baktığımızda çoğunun bizim yakınlarımızın isimleri ile aynı olduğunu görüyoruz. Bu durum bizim aynı ailenin mensupları olduğumuzun en somut göstergesidir. Şehitlerin kanı vatan topraklarının tapu senedidir. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Bosna’nın acısı bizim de acımız, Bosna’nın sevinci bizim de sevincimizdir. TDBB’nin Bosna Hersek’teki 24 üyesinden biri olan Doboj İstok’la böyle bir projeyi gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Bosna Hersek’e desteğimiz farklı şehirlerde çeşitli projelerle de devam ederek” dedi. Kurumlar adına şehitliğe çiçek konulması, günün anısına hediyeleşme ve fotoğraf çekimi ile tören sona erdi.

Açılış töreninin ardından TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Emmaus Yardım Derneği ve TDBB işbirliğinde, Doboj İstok’ta yaptırılan Gençlik Evlerini ziyaret ederek ilgililerle görüştü. Yine Glamoç şehrinde TDBB’nin mali desteği ile yapımı devam eden Glamoç Kültür Merkezi inşaatını da gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Solak ayrıca Bosna ziyareti çerçevesinde, Travnik Müftüsü, Bosna Sırp Bölgesi Başkan yardımcısı ve Novi Grad Belediye Başkanı ile de ayrı ayrı görüşerek ortak projeler ve yeni işbirliği imkanları hakkında görüş alış verişinde bulundu.