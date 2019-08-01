Bosna Hersek Glamoc’ta Eğitim ve Kültür Merkezi Açıldı

Kültür Merkezi’nin açılış törenine, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı (Reisu’l Ulema) Husein Kavazovic, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendıc, TDBB Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sırp Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı Ramiz Salkiç, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Başiskele (Kocaeli) Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Gebze (Kocaeli) Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Selçuklu (Konya) Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Gürbüzer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Antikkapı A. Ş. Genel Müdürü İslam Yücel, milletvekilleri, TDBB Üyesi Boşnak Belediye Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

TDBB, Türkiye ile Bosna Hersek Arasındaki Dostluğu Bir Daha Kanıtlamıştır

Açılışta konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, merkezin inşa edilmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, “TDBB, bu şekilde Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostluğu bir kez daha kanıtlamıştır. Birlikte atılan adımlar çok daha etkili olacaktır. Savaştan sonra tekrar memleketlerine dönen vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek adına böyle projeleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

TDBB Yerel Yönetim Alanında İş Birliğini Geliştirmeyi Hedefliyor

TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk halkının gönlünde her zaman ayrı bir yere sahip Bosna Hersek'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, TDBB’nin, Türk dili ve lehçelerinin konuşulduğu ülkeler, bölgeler ve buralarla coğrafi, tarihi, kültürel ortaklıkları bulunan yerlerdeki kent ve kent yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan uluslararası bir teşekkül olduğunu anımsattı. TDBB’nin halen, 30 ülkeden 1.170 üye belediyesi ile, yerel yönetimler alanında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Başkan Altay, Yönetim Kurulunda Bosna Hersek’in de aralarında bulunduğu 11 ülkeden temsilcisi olan birliğin ana faaliyetleri arasında eğitim faaliyetleri ve gençlere yönelik çalışmaların desteklenmesi önemli bir yer tuttuğunu bunun en somut örneklerinden birinin de açılışını gerçekleştirdikleri merkezin olduğunu kaydetti.

Bosna Hersek’te 40'tan Fazla Proje Gerçekleştirdik

TDBB’nin en yakın çalıştığı ülkelerden biri olan Bosna Hersek'ten 27 belediyenin birliğe olduğunu ve burada 40’tan fazla proje gerçekleştirdiklerinin altı çizen Başkan Altay, “Bosna Hersek adına TDBB Yönetim Kurulu’nda bulunan Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic, bu projelerin gerçekleştirilmesinde aktif rol oynamıştır. Bosna Hersek’te yapılan projeler, hem iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmiş hem de iki ülkenin yerel yönetimleri arasında koordinasyonun sağlanmasına vesile olmuştur Bugün de bu büyük projelere bir yenisini daha eklemek üzere bir araya geldiğimiz, “Glamoç Eğitim ve Kültür Merkezi”nin açılış törenini gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle bu önemli eserin Bosna Hersek’e kazandırılmasına katkı sunan Glamoç İslam Birliği Yöneticilerine ve TDBB Türkiye üyeleri Kocaeli Büyükşehir, Beykoz, Gebze, Sancaktepe, Zeytinburnu ve Selçuklu Belediyelerine teşekkür ediyor, Bosna Hersek ve bölge halkı için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İki Milletin İnşa Ettiği Kültür ve Medeniyet Asla Başkalarına Zarar Vermedi

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı (Reisu’l Ulema) Husein Kavazovic ise merkezin çok önemli bir vakıf eseri olduğunu belirterek, “Boşnaklar ve Türkler, yaklaşık 600 yıl önce Bosna Hersek topraklarında karşılaşmıştı. Bu iki milletin inşa ettiği kültür ve medeniyet asla başkalarına zarar vermemişti. Onları farklı kılan da budur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Glamoc Eğitim ve Kültür Merkezinin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Merkezin ülkenin batı bölgesinin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Beş katlı ve 1.100 m2 kapalı alana sahip olan Kültür ve Eğitim Merkezinin İçerisinde 100 kişilik konferans salonu, seminer salonları, 4 çalışma ofisi, helal gıda restoranı, gençler için spor salonu ve misafirhane yer alıyor.

Açılış töreninin ardından bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in hayatını ve eserlerini konu alan bir fotoğraf sergisi de açıldı.

TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Bosna Temasları

Ayrıca TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ziyaret vesilesiyle Bosna Hersek’te çeşitli temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç’le bir araya gelen Altay, Bosna Hersek ile TDBB ilişkilerinin gelişmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu. Aynı gün Maarif Vakfı’nı, Stari Grad ve Novi Grad Belediye Başkanlarını ziyaret eden Altay, ayrıca KOMEK Saraybosna Kurs Merkezi’nin yılsonu sergisini de açtı.