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Çukuryayla Yörük Şenliklerinde Renkli Görüntüler Ortaya Çıktı

Denizi ve doğal güzellikleriyle ünlü Antalya’nın Kemer ilçesi yörüklere ev sahipliği yaptı. Kemer Yörükler Derneği ile Kemer Belediyesi'nin birlikte düzenlediği 10. Çukuryayla Yörük Şenliği, rakımı 1650 metre olan Beydağları'nda yer alan Kemer'in en yüksek yaylalarından Çukuryayla'da gerçekleştirildi.

Türk Dünyası 23.07.2019, 10:31 Tuğçe Hanım
Çukuryayla Yörük Şenliklerinde Renkli Görüntüler Ortaya Çıktı

ŞENLİK, TEMSİLİ GÖÇLE BAŞLADI

Temsili Yörük göçüyle başlayan şenlik, çoban ateşinin yakılmasıyla devam etti. Keçi derisinde yayık ayranının da yapıldığı şenlikte Yörük düğünü, gelin alma, halat çekme yarışı, çuval yarışı, at ve bisiklet gösterisi, yağlı güreşler yapıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik, davetlilerden büyük alkış aldı. Yarışma ve etkinliklerin ardından Yörük beyi seçimi yapıldı, beyliğe iş adamı Durmuş Can seçildi.

Çukuryayla Yörük Şenliği’ne gelen davetliler kıl çadırlarında oturarak yörük kültürünü yaşadılar. Kemer Belediyesi tarafından gelen misafirlere ise bulgur pilav, etli nohut ve helva ikramında bulunuldu.


Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Türklerin örf, adet ve gelenekleri vardır. Bunların devamını sağlamak ve unutturmamak bizim boynumuzun borcu. Belediye olarak her türlü şartlarda sizlerin yanındayız. Şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Türk Dünyasından, Irak Türkmenleri, Azerbaycan ve Kırgızistan temsilsilcilerin şenliğe renk kattığı belirten Kemer Yörükler Derneği Başkanı Turan Arslan, "Bizim için anlamlı olan bir etkinlikte sizleri yanımızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyduk." dedi. 


ŞENLİĞE KATILIM BÜYÜK OLDU

Şenliğe, Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Başkan Yardımcıları Mustafa Bilici ile Adnan Öney, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, meclis üyeleri Emin Gül, İsmail Aka, Emrah Ayhan, Semih Özdemir, Yörük Beyi Durmuş Can, İlçe Müftüsü Recep Balaban, siyasi parti, stk temsilcileri, Türk Birliği Partisi Rusya Federasyonu, Ukrayna, Kazakistan ülkelerinden sorumlu Bölge Başkanı Zera Varelci, Irak Türkmenleri adına Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği, Azebaycanlılar adına Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Kırgızların adına Kırgızistan ve Akdeniz Ülkeleri ve İş İnsanları Derneği, Tüm Hataylılar ve Hatay Dostları Derneği, Kars -Ardahan- Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği, Antalya Cirit, Binicilik Atlı Spor Kulübü Derneği, Avdan Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği, Bucak Kültür dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Antalya Kemer Erzincanlılar Kalkındırma Turizm ve Yardımlaşma Derneği ve çok sayıda davetli katıldı.
Şenliğin finalinde sahne alan Nurcan Altınok ve Mehmet Koparan, Çukuryayla'ya gelen Yörükleri ve konukları coşturdu.

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