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Efeler Bosna Hersek’i Büyüledi

Bosna Hersek’in Konyits kentinde düzenlenen 19’uncu Uluslararası Folklor Festivali’nde Türkiye’yi Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu temsil etti. Efeler, gösterileriyle herkesi büyüledi.

Türk Dünyası 02.08.2019, 10:32 02.08.2019, 10:38
Efeler Bosna Hersek’i Büyüledi

Bosna Hersek’in Konyits kentinde düzenlenen 19’uncu Uluslararası Folklor Festivali’nde Türkiye’yi Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu temsil etti. Efeler, gösterileriyle herkesi büyüledi.

Bosna Hersek’in Konyits kentinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali’nde Türkiye’yi Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu temsil etti. Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan ve Endonezya gibi ülkelerden ekipler de festivale iştirak etti. Gecede Türkiye ve Endonezya’dan gelen ekiplerin gösterileri uzun süre alkışlandı.

Programa Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu ve beraberlerindeki heyet de iştirak etti. Özcan ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek’teki programı çerçevesinde yarın Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Denis Zvizdiç ve çeşitli belediyelerin başkanları ile görüşmeler gerçekleştirecek.

(İbrahim Aydoğan /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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