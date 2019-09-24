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Kerkük'te Türkmen Partisi Genel Merkezi'ne saldırı
Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı: "Partimizin genel merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Motosiklet kullanan yüzü maskeli kişiler, partimizin önünden hızla geçerek ateş açtı" dedi.
Türk Dünyası 24.09.2019, 00:03 24.09.2019, 00:52
KERKÜK (AA ) - Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi, kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Partimizin genel merkezine silahlı saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı.
Olaydan sonra bölgeye gelen güvenlik güçleri, saldırıya ilişkin inceleme başlattı.
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