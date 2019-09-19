Şehitler İçin Söylenmiş En Anlamlı Sözler
Şehitler İçin Söylenmiş En Anlamlı Sözler, Çanakkale Savaşıyla İlgili Şiirler, Şehitler ve Bayrakla İlgili En Güzel Şiirler.
Şehitler İçin Söylenmiş En Anlamlı Sözler
Türk tarihi boyunca sayısız kahramanlık hikâyesine konu olmuş birçok savaşta, binlerce insan vatan uğruna şehit olmuştur. Şehitleri anmak ve onların aziz hatırasına saygı duymak her Türk vatandaşının asli görevidir. Çanakkale’den, Kut’ül Amare’ye, Kurtuluş Savaşından, 15 Temmuza kadar yapılan tüm bağımsızlık mücadelelerinde, vatan uğruna şehit olan binlerce insanımızın hatıraları, dün olduğu gibi bugünde yaşayacaktır.
Çanakkale zaferini anlatan ve Çanakkale’deki boğaz boğaza geçen savaş için birçok destanlar yazılmış, türküler söylenmiş ve ağıtlar yakılmıştır. En güzel Çanakkale şiirleri de yine bu destansı Türk zaferi için yazılmış ve nesilden nesle bu destan aktarılmıştır. İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy tarafından şehitlerimiz için kaleme alınan birçok şiir arasında Çanakkale Şehitleri için yazılmış olan şiiri, bugünkü nesle büyük kahramanlık hikâyesini aktarmaktadır.
Türk yurdunu yaşatmak için kendi canından vazgeçen birçok insan geçmişte olduğu gibi bugünde ülkeleri için şerefle şehit olmaktadır. Şehitler için söylenen güzel sözler ve onlar hakkında yazılan destanlar asla bitmeyecektir.
Çanakkale Savaşıyla İlgili Şiirler
Dünya tarihinin seyrini büyük ölçüde değiştiren ve bugün bile herkesi derinden etkileyen savaşlardan biri Çanakkale savaşıdır. Çanakkale’de yaşanan bu destansı savaşı sonraki kuşaklara aktarmak için sayısız destan, şiir, kitap ve belgesel yapılmıştır.
Çanakkale’de şehit olan binlerce askerimiz için yazılmış şiirler ise bugün gururla okunmakta ve ezberlenmektedir. Çanakkale şehitleri şiirleri arasında, Çanakkale’yi en iyi anlatan şiirlerden birini Mehmet Akif Ersoy kaleme almıştır.
Safahat adlı eserinde toplanan şiirleri arasında, Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şiiri, şehitler için yazılmış en iyi şiirler arasında gösterilmektedir. Çanakkale’yi anlatan daha birçok şiir ve türkü günümüzde hala gururla ve hüzünle okunmaktadır.
Şehitler ve Bayrakla İlgili En Güzel Şiirler
Vatanı içi şehit olan binlerce insan için sayısız şiir yazılmıştır. Şehitler, vatan ve bayrak için yazılan bu şiirler, gelecek kuşaklara kahramanların unutturulmaması ve büyük destanların daima yaşatılması için herkes tarafından okunmakta ve paylaşılmaktadır.
Şehitlerle ilgili şiirler arasında en iyi eserleri; Mehmet Akif Ersoy, Arif Nihat Asya, Necip Fazıl Kısakürek, Hüseyin Nihal Atsız, Behçet Necatigil, Nazım Hikmet, Sezai Karakoç vb. birçok usta şair şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak ve milli değerleri gelecek kuşaklara aktarmak için birbirinden eşsiz şiirler yazmışlardır.
Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı, kurtuluş savaşı şehitleri için yazılmış en iyi şiir olarak gösterilmekte ve aynı zamanda usta sanatçılar tarafından sahnelenmektedir.
Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.
Babam bile olsa karşımda duran, önce vatan sonra vatan!
Koltuğa yan gelip yatanlara ceset! Vatan uğrunda can verip yatanlara şehit denir!
Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuluş savaşı daha kaldırır bu ülke.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır!
Bu Vatan’ın ekmeğini yediğimiz gibi, uğruna kurşun yemesini de biliriz!
Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim. Mehmet Akif Ersoy
Kurşun oruç bozmaz şehidim. Sen bugün ALLAH katında iftara davetlisin!Dağların tepesine, eşkiyanın alnına, kızların kalbine ölümsüz Mehmetçik yazacağım.
Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.
Bizim dirimiz ASKER, ölümüz ŞEHİT’tir. Sizin diriniz KALLEŞ, ölünüz LEŞ’tir.
Şehidin anası çekmesin acı derdi varsa bulunmalı. İlacı Şehidin anası olur baş tacı şehit anasına evlat olmalı.
Yetmiş milyon gül dalı. Bu yurt Türk’ün öz malı, yine Türk’ün kalmalı, diyen yiğit dilleriyiz.
Gene hangi duayı okudun anne. Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne? Cennetime yağmur yağdı.
Türk bayrağı o kadar asildir ki Amerikan bayraklı şortlar gibi kimsenin götünde göremezsiniz.
Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit…
Kan dökmeyi seven bir millet değiliz, ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz.
Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza, milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. Hz. Ali
Bu vatanın ekmeğini yiyip ihanet edenler, elbet bir gün ekmek yedikleri yerden kurşunda yerler.
Dün gece derin bir uykuya daldım, çok güzel bi rüyayla sabah uyandım. Sen ise vatan derdindeymişsin MEHMEDİM şehit olmuşsun çok utandım…
Sizin dediğiniz ”Vatan” dağda başlayıp çöplükte biter. Bizim bildiğimiz ”Vatan” yürekte başlayıp ”ŞEHADETLE” biter!
Nasıl öldü dedim nasıl ben ona, Mehmetler ölmez, Şehitler ölmez. Öldü denilmezmiş şehit olana Mehmetler ölmez, Şehitler ölmez.
Biz korkak değiliz ki saklanalım, biz çakal değiliz ki kaçalım, biz kahpe değiliz ki sırtından vuralım. Biz TÜRK’üz Kardeşim.
Vatanımız için şehit olmuş askerim. Milletçe ağlıyoruz acımız çok derin. Bitmeli bu terör içimiz olmalı serin. Şehitler ölmez vatan bölünmez.
Senin kanınla yoğruldu bu kutsal topraklar senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar gözün arkada kalmasın, ey şehidim!
20 yaşında gencecik delikanlılar şehit olmuş kime ne? Fatmagül’ün suçunu düşünmek varken şehidimin suçu kime ne? Adını şehit koysak ne fark eder?
Şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet ve mağfiret, yüreklerine ateş düşen ailelerine sabır ve metanet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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