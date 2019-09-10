"Söğüt geçmişten geleceğe uzanan bir gönül köprüsü"

Bu yıl 738'incisi gerçekleşen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen Yörük ve Türkmen derneklerinin yanı sıra Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği yöneticileri de katıldı. Dernek Genel Başkanı Kürşat Çavuşoğlu, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri geçmişten geleceğe uzanan bir gönül köprüsü olduğunu söyledi.

IRAK TÜRKMENLERİ DE KATILDI

Bu yıl 738'incisi gerçekleşen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenlendi. Anma töreni ve şenliklere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, STK temsilcileri, Yörük Türkmen federasyonlarının başkanları ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Irak Türklerini Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde 19 yıldır Antalya’da faaliyet gösteren Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği temsil etti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra şenliklerin yapıldığı ilçe stadını doldurdu. Statta yer bulamayanlar da töreni çevredeki parklardan takip etti. Bölgede kurulan otağ çadırlarında gözleme ve ayran ikramında bulunuldu.

738’inci Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlçedeki statta gerçekleştirilen etkinliklerde aşıklar sazlarıyla türküler seslendirdi. Yörük törelerinin gösterileri ve yerel şarkıcı Ömer Çandır’ın konseriyle devam eden etkinlikte, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen Yörük ve Türkmen derneklerinin halk oyunu ekiplerince gösteriler sunuldu.

ÇAVUŞOĞLU'NUN SÖZLERİ

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kürşat Çavuşoğlu, “Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, devlet yetkilileri ve Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen Yörük ve Türkmen dernekleri başkanlarına Irak Türklerinin son durumu hakkında bilgi aktardık. Irak Türklerini ve bayrağını tüm dünya tanıyacak ve öğrenecek, buna kararlıyız. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri geçmişten geleceğe uzanan bir gönül köprüsüdür. Ertuğrul Gazi ve onun yolundan giden kahraman ecdadımız farklı dillere, kültürlere ve dinlere kucak açmış, milletimizin birlik ve beraberliğinden hiçbir zaman ödün vermeden ilerleyişini sürdürmüş, tarihe yön veren gelişmelerin öncüsü olmuştur. Bizlere bu cennet yurdu vatan bırakmak için kanlarını, canlarını feda etmekten çekinmeyen bu ecdada vefa borcumuzu bir nebze olsun ödeyebilmek ve buranın ulvi atmosferinden feyz alabilmek adına Söğüt’te buluşmanın hazzını yaşadık. Şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eder, ayrıca Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk ve ekibine bize gösterdikleri ilgi, alaka ve güleryüzlülükleri için kendilerine çok teşekkür ederiz”