Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan İklim Zirvesi’nde konuştu
Altındağ Belediyesi'nden "Alzheimer" Konferansı...
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı öldürüldü
3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 23 Eylül 2019
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin IMF ile görüşmesine tepki
TÜBİTAK koruma alacak
Kara yollarında durum 23 Eylül 2019
Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu

Türkmen Cephesi'nden Kerkük Kaymakamının tutuklanmasına tepki

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi: "Özellikle Türkmenler olmak üzere Kerkük halkı sistem dışında bırakılma, ikinci plana atılma, usulsüzlükler gibi kendilerine yönelik eziyetler karşısında elleri kolları bağlı oturmayacaklar. Bu onları sokağa inmeye sevk edecektir"

Türk Dünyası 23.09.2019, 22:04 23.09.2019, 23:14
Türkmen Cephesi'nden Kerkük Kaymakamının tutuklanmasına tepki
banner63

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı'nın tutuklanmasına tepki göstererek, Kerkük halkının yaşananlar karşısında sokağa dökülebileceğini ifade etti.

Salihi, yolsuzluk gerekçesiyle dün Yayçılı'nın tutuklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, başbakan, Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Komisyonu başkanı ve Yüksek Yargı Konseyi başkanını, kaymakamın serbest bırakılması için üzerilerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırdı.

Salihi, Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Komisyonu'na bağlı Kerkük İnceleme Ofisinin, Yayçılı hakkında Kerkük'teki "yasa dışı yerleşim" sorununa göz yumduğu suçlamasıyla yakalama kararı çıkardığını belirtti.

Yasa dışı yerleşim sorununun 2003 yılına dayandığını ve farklı suretlerle uygulandığını kaydeden Salihi, siyasi durum karmaşıkken ve farklı ajandalar varken, kaymakamın tek başına bunu durduracak bir gücü olmadığını vurguladı.

Salihi, "Özellikle Türkmenler olmak üzere Kerkük halkının sabrı tükenecektir ve saldırılar, sistem dışında bırakılma, ikinci plana atılma, usulsüzlükler gibi kendilerine yönelik eziyetler karşısında elleri kolları bağlı oturmayacaklar. Bu onları sokağa inmeye sevk edecektir." ifadelerini kullandı.

Irak Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Komisyonu'na bağlı Özel Kuvvetler yargı kararları doğrultusunda Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı'yı tutuklamıştı. Yayçılı'nın yolsuzluk dosyaları gerekçesiyle tutuklandığı belirtilmişti.

#ırak #kerkük #Türkmen
Yorumlar (0)
10°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:30
Öğle 12:46
İkindi 16:10
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@