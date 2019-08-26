Son Dakika
Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
Borsa günü yatay tamamladı
Milli sporcu Bahçelievler’de dehşeti yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz"
Şehidin kız kardeşi: “Bugün bizim düğünümüz, bayramımız”
UBER mağdurları, borçlarını ödeyemeyince intihar eden arkadaşları için eylem yaptı
Ağrı Dağı’na tırmanan Vanlı dağcılar tipi ve fırtınaya yakalandı
Günün özeti - 26 Ağustos 2019
Urfa Sıra Gecesi, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için düzenlenecek
Tatlıses’e memleketinde sevgi seli

Ülkü Ocakları’na yeni hizmet binası

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, yeni genel merkezine kavuşuyor. Ülkü Ocakları’nın yeni hizmet binasının açılışı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle gerçekleştirilecek.

Türk Dünyası 26.08.2019, 17:05 26.08.2019, 17:27 Ramazan Durmuş
Ülkü Ocakları’na yeni hizmet binası
banner63

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, yeni genel merkezine kavuşuyor. Ülkü Ocakları’nın yeni hizmet binasının açılışı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ TÖRENİ 30 AĞUSTOS'TA

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, açılış töreninin 30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 15.00’de gerçekleştirileceğini bildirdi. Ateş, “Yeni Genel Merkez binasının açılışına tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi.

Daha önce Türkocağı Caddesi üzerinde hizmet veren Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yeni hizmet binası yine Balgat’ta Nasuh Akar Mahallesi 1401. Sokak No: 17 adresinde bulunuyor.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
banner62
#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli #Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş #bina #hizmet #ülkü ocakları #türk dünyası
Yorumlar (0)
31°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
İmsak 04:33
Güneş 06:03
Öğle 12:56
İkindi 16:39
Akşam 19:38
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Ankaragücü 2 2
11. Konyaspor 2 2
12. Kayserispor 2 1
13. Galatasaray 2 1
14. Kasımpaşa 2 1
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 1 1
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 1 0
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@