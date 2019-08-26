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Ülkü Ocakları’na yeni hizmet binası
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, yeni genel merkezine kavuşuyor. Ülkü Ocakları’nın yeni hizmet binasının açılışı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle gerçekleştirilecek.
Türk Dünyası 26.08.2019, 17:05 26.08.2019, 17:27 Ramazan Durmuş
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, yeni genel merkezine kavuşuyor. Ülkü Ocakları’nın yeni hizmet binasının açılışı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle gerçekleştirilecek.
AÇILIŞ TÖRENİ 30 AĞUSTOS'TA
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, açılış töreninin 30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 15.00’de gerçekleştirileceğini bildirdi. Ateş, “Yeni Genel Merkez binasının açılışına tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi.
Daha önce Türkocağı Caddesi üzerinde hizmet veren Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yeni hizmet binası yine Balgat’ta Nasuh Akar Mahallesi 1401. Sokak No: 17 adresinde bulunuyor.
Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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