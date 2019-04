Türk Eximbank, İslam Kalkınma Bankası İle İş Birliği

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, İslam Kalkınma Bankası ile iş birliğini çeşitlendirmeye devam ediyor.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığında bir heyet, 3-6 Nisan'da İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu Genel Kurulu kapsamında Fas’ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen toplantılara katılarak temaslarda bulundu.

Yıldırım ile İKB Başkanı Bandar Hajjar’ın görüşmelerinde İKB Grubu ve Türkiye’de İKB Grubu ile en çok çalışan müessese olan Türk Eximbank’ın ilişkilerinin geldiği seviyenin çok iyi bir seviyede olduğu karşılıklı olarak belirtildi. Ayrıca yeni iş imkânları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk Eximbank ziyaret kapsamında, ihracatçılara sağlanan yardımın artırılması emeliyle İKB Grubu abonelerinden sırasıyla proje finansmanı, ticaretin finansmanı, sigorta ve özel sektörün finansmanı sektörlerinde çalışan Islamic Development Bank IDB, International Islamic Trade Finance Corporation ITFC, Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit ICIEC ve Islamic Corporation for the Development of the Private Sector ICD ile yeni iş birlikleri geliştirmek üzere bir buluşma dizisi hakikatleştirdi.

Buluşmalarda Türkiye’nin İslam ülkelerine ihracatının artırılması ve Türk müteşebbislerinin ülkemize döviz kazandırıcı harekâtlarının teşvik edilmesi mevzuları görüşüldü. Bu buluşmalarda alakalı müesseselere bankanın son yarıyıl faaliyetleri ile mali vaziyetine ek olarak Türkiye ekonomisi ve Türk bankacılık sektörüne ait aktüel büyümeler anlatıldı.

Söylemede görüşmelere ait görüşlerine yer verilen Yıldırım, İKB’den Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında uzun vadeli bir kredi sağlanması için temaslarda bulunulduğunu belirtti.

Yıldırım, ICIEC ile hakikatleştirilen buluşmada ICIEC garantisi ile sağlanacak 200 milyon avro meblağında kulüp kredisinin son düzeyleri üzerine görüşüldüğünü bildirerek, özellikle Afrika’da Türk müteahhitlerinin üstlendiği işlerde tehlike paylaşımı için gündemdeki projeler hakkında ziyaretlerde bulunulduğunu kaydoldu.

- Türk Eximbank ve Afrika Eximbank arasında iş birliği

Türk Eximbank, İKB toplantıları kapsamında Afrika Eximbank ile de görüşerek Türk ihracatçıları ve müteahhitlerinin Afrika ülkelerindeki işlerine destek sağlamak amacıyla kazan-kazan stratejisine dayalı iş birliği imkanları üzerinde fikir alışverişi yaptı.

Adnan Yıldırım, son olarak Türk Eximbank ve ICD arasında, ICD koordinatörlüğünde sağlanacak orta-uzun vadeli İslami yapıda bir sendikasyon kredisi için çalışmaların başladığını belirtti.

İKB’nin yakın çalıştığı kurum ve bankaların ortak işlem gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak için ICD’nin kuracağı “ICD Connect” platformu kapsamında iş birliğini de içeren bir iş birliği anlaşmasının imzalandığını bildiren Yıldırım, yapılan iş birliği anlaşması ile söz konusu toplantılar neticesinde Türk ihracatçıların İslami finansmana erişiminin hız kazanmasını amaçladıklarını belirtti.