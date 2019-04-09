Türk İşi Dondurma Avrupa’da Vizyona Giriyor

Tek istedikleri ülkelerine dönmek olan iki yakın arkadaşın, memleketlerinden binlerce kilometre ötede verdikleri mücadeleyi anlatan “Türk İşi Dondurma”, 11 Nisan tarihinde Avrupa’da altı ülkede vizyona giriyor.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan biri dondurmacı diğeri deveci iki Türk’ün hayatı, İngilizlerin kendi saflarında savaşmaları için Anzak askerlerini toplamak üzere kasabaya gelmeleriyle değişir. Savaş çıkmıştır ve ülkelerine dönüp destek vermek isteseler de sonuç herkes için çok acı olur.

Gerçek bir olaydan esinlenerek sinemaya uyarlanan Türk İşi Dondurma, 11 Nisan’dan itibaren Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa ve Hollanda’da vizyona giriyor.

Yapımcılığını Dijital Sanatlar’ın üstlendiği, Can Ulkay’ın yönettiği filmde Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu ile birlikte Will Thorp başrolleri paylaşırken, oyuncu kadrosunda Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç, Carl Warthon yer alıyor. Filmin müziklerinde ise Fahir Atakoğlu imzası bulunuyor.

Türk İşi Dondurma’nın “CinedeX” dağıtım şirketi aracılığıyla Avrupa’da altı ülkede başlayan vizyon yolculuğu önümüzdeki haftalarda yeni ülkelerin eklenmesiyle devam edecek.