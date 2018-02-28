TÜRK KADINIYLA ÖVÜNÜYORUZ

Mevlüt Mürsel Uzun

Tarihte Kahraman Türk Kadınları yazı dizimi hazırlarken yaptığım araştırma sırasında Vatan uğruna çarpışarak şehit olanların acı hikayelerini okuyunca günlerce etkisinde kaldım. İstiklal Savaşımızın örnek kahramanları Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Ayşe Hatunlar, Yirik Fatmalar, Halide Edipler,ne kadar çok ki hangi birinin ismini sayıyım. Okullarını terk ederek cepheye koşan Liseli öğrenciler, cepheye mermi taşırken kucağında sekiz aylık çocuğunu şehit veren bir ananın üzerine Türk bayrağını örterken “ Sen yüzlerce, binlerce yıl sonra doğacak Türk çocukları için şehit oldun. Bu benim içinde, senin içinde bir şereftir” Derken bağrına taş basması… Velhasıl anlatılacak o kadar çok kahramanlık hikayesi var ki.

Çanakkale Savaşlarında Vatanın bütünlüğünü korumak, Türk’ün milli varlığını sürdürmek için istiklal, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna binlerce vatan evlatları canlarını feda ettiler. Onlar Türk varlığının üstün haysiyet ve şerefini korurken ve temsil ederken kanlarını akıtarak destanlaşarak Çanakkale’de anıtlaştılar. Çanakkale savaşlarının üzerinden tam yüz üç küsur yıl geçti. Kahramanlık hikayeleriyle, acılarıyla, özverileriyle ve anıtlaşan kahraman askerleriyle hafızalarımızda yaşamaktadır.Yazımın girişine Çanakkale savaşlarında Türk kadınının fedakarlığından ve kahramanlığından söz ederek giriş yapmamın sebebi bugün de aynısı olan Zeytin Dalı harekatında Türk kadınlarının ne büyük fedakarlık ve destekte bulunuyor olmalarıdır.

Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden itibaren harekata katılan askerlerimiz için ev yemekleri ve elişi örmeleri yaparak kermesler düzenleyerek kahraman Mehmetçiğimize destekte bulunmaları her türlü takdirin üzerindedir. Kadınlarımız ayrıca camilerde ve meydanlarda toplanarak askerlerimize moral vermek için destek konuşmaları yaptılar ve kazanılacak zafer için dualarda bulundular.

Büyük Türk Milleti’nin her yaştan kadını-erkeği vatanı uğruna her türlü yardım ve fedakarlıkta bulunmaları dünya ülkeleri arasında bir örneği teşkil etmektedir.

Hiçbir dünya ülkesinde Türk kadını evladını askere gönderirken “Ye şehit ol, ya gazi ol” diye bir tavsiyede bulunmaz. Milli mücadele yıllarında Halide Edip Ankara Öğretmen Okulu Konferans salonunda toplanan kadınlara “Tarih Türk’ü atşle imtihan ediyor. Bu imtihandan yalnız erkeklerimizin cesareti ile başa çıkamayız. Artık biz kadınlarda bu ateşe yüzümüzü çevirmek, ellerimizi uzatmak zorundayız. Ordumuzun hepimize ihtiyacı var” sözleriyle Türk kadınının sadece evinde değil cephede de Mehmetçiklerimizin yanında olması gerektiğini işaret etmiştir.