Türk Kadınlar Konseyi Derneği üyeleri Polatlı'ya hayran kaldı

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Olağan genel kurulları sonrası ilk ziyaretini Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ve UNESCO Dünya Miras Adayımız Gordion'a yaptı.

Polatlı’nın tarihi değerleri Duatepe Zaferi Anıtı, Halide Edip Adıvar Müzesi, Sakarya 12. Grup Şehitliği, Sakarya Savaşı Zafer Anıtı, POTA Müzesi ve Gordion’u gezen konuklar duygu dolu anlar yaşadı.

Konsey üyeleri Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Konsey Üyeleri Eskişehir ve Afyonkarahisar’da yeni şube açacaklarını, bu şubelerde POTA Genel Koordinatörü Emekli Albay Kadim Koç’un şanlı Türk Tarihinden örnekler sunmasını istediklerini söyledi.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Merkez 2. Başkanı Zeren Ünal, ‘’ Biz çok evvel Polatlı’ya geldik, güzel tarihi yerleri gezdik. Çok etkilendik. Şimdi de Manisa, Kilis, İstanbul gibi diğer şehirlerden gelen üyelerimizi kurtuluş mücadelemizin önemli dönüm noktası Sakarya Zaferinin gerçekleştiği Polatlı topraklarına getirdik. Türkiye çapında 15 şubemiz var. Eskişehir ve Afyonda şube açacağız, oralardaki şubelerde Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç’un üyelerimizi bilgilendirmesini isteyeceğiz’’ dedi.

POTA Genel Koordinatörü Emekli Albay Kadim Koç, ‘’Ankara'da Genel Kurul sonrası ilk ziyaretlerini Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ve Dünya Miras Adayımız Gordion'a yapan derneğin başkan ve üyelerini şehrimizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Derneğin Ankara şube başkanı Sayın Zeren Ünal hanımefendi Gordion Maratonunda hep yanımızda oldu ve büyük destek verdi. Destekleri için Zeren Ünal, Funda sunguroğlu, Figen Sunguroğlu ve Mukadder Ekremoğlu'na teşekkür ederim.’’ İfadelerini kullandı.

Dernek Üyesi Mukadder Ekremoğlu, ‘’ Sevgili Kadim Koç dostumuz, Polatlı'mızın tanıtımına verdiğiniz emekler çok kıymetli, varolunuz. 5 Temmuz günü yapılan ziyarette Türk Kadınlar Konseyi Derneğimize ve tüm katılanlara nazik ve bilgi dolu ev sahipliğiniz her zamanki gibi muhteşemdi. Teşekkürlerimiz sonsuz. Sağ olunuz.’’ diye konuştu.