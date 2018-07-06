  • BIST 99.057
  • Altın 186,089
  • Dolar 4,6011
  • Euro 5,3855
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C

Türk Kadınlar Konseyi Derneği üyeleri Polatlı'ya hayran kaldı

»
Türk Kadınlar Konseyi Derneği üyeleri Polatlı'ya hayran kaldı
Türk Kadınlar Konseyi Derneği Olağan genel kurulları sonrası ilk ziyaretini Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ve UNESCO Dünya Miras Adayımız Gordion'a yaptı.

Polatlı’nın tarihi değerleri Duatepe Zaferi Anıtı, Halide Edip Adıvar Müzesi, Sakarya 12. Grup Şehitliği, Sakarya Savaşı Zafer Anıtı,  POTA Müzesi ve Gordion’u gezen konuklar duygu dolu anlar yaşadı.

Konsey üyeleri Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Konsey Üyeleri Eskişehir ve Afyonkarahisar’da yeni şube açacaklarını, bu şubelerde POTA Genel Koordinatörü  Emekli Albay Kadim Koç’un şanlı  Türk Tarihinden örnekler sunmasını istediklerini söyledi.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Merkez 2.  Başkanı Zeren Ünal, ‘’ Biz çok evvel Polatlı’ya geldik, güzel tarihi yerleri gezdik. Çok etkilendik. Şimdi de Manisa, Kilis, İstanbul gibi diğer şehirlerden gelen üyelerimizi kurtuluş mücadelemizin önemli dönüm noktası Sakarya Zaferinin gerçekleştiği Polatlı topraklarına getirdik.    Türkiye çapında 15 şubemiz var. Eskişehir ve Afyonda şube açacağız, oralardaki şubelerde Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç’un üyelerimizi bilgilendirmesini isteyeceğiz’’ dedi.

POTA Genel Koordinatörü Emekli Albay Kadim Koç, ‘’Ankara'da Genel Kurul sonrası ilk ziyaretlerini Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ve Dünya Miras Adayımız Gordion'a yapan derneğin başkan ve üyelerini şehrimizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Derneğin Ankara şube başkanı Sayın Zeren Ünal hanımefendi Gordion Maratonunda hep yanımızda oldu ve büyük destek verdi. Destekleri için Zeren Ünal, Funda sunguroğlu, Figen Sunguroğlu ve Mukadder Ekremoğlu'na teşekkür ederim.’’ İfadelerini kullandı.

Dernek Üyesi Mukadder Ekremoğlu, ‘’ Sevgili Kadim Koç dostumuz, Polatlı'mızın tanıtımına verdiğiniz emekler çok kıymetli, varolunuz. 5 Temmuz günü yapılan ziyarette Türk Kadınlar Konseyi Derneğimize ve tüm katılanlara nazik ve bilgi dolu ev sahipliğiniz her zamanki gibi muhteşemdi. Teşekkürlerimiz sonsuz. Sağ olunuz.’’ diye konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi duyarlı vatandaşların tarihi eser bağışlarıyla her geçen gün içeriğini zenginleştiriyor07 Şubat 2018 Çarşamba 13:40
  • Polatlı Belediyesi 25-28 Ocak tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)na katılacak17 Ocak 2018 Çarşamba 12:12
  • POLATLI’DA İLK ULUSLARARASI MARATONU BİZ YAPIYORUZ11 Aralık 2017 Pazartesi 16:25
  • Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA), Şehrin tanıtım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor06 Kasım 2017 Pazartesi 15:30
  • 19 Eylül Gaziler Günü18 Eylül 2017 Pazartesi 15:58
  • POLATLI BELEDİYE BAŞKANI MÜRSEL YILDIZKAYA'NIN EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI18 Eylül 2017 Pazartesi 08:22
  • POLATLI BELEDİYESİ 2017 YILINI DA YENİ AÇILIŞ VE TEMEL ATMALARLA GEÇİRECEk30 Aralık 2016 Cuma 13:46
  • Polatlı'da Yamaç Paraşütü uçuşları başlıyor26 Aralık 2016 Pazartesi 16:44
  • Polatlı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Minikleri'ne dengeli beslenme eğitimi verildi23 Aralık 2016 Cuma 12:11
  • Polatlı Kent Konseyi Tarım - Sanayi Meclisi Seçimli Genel Kurulu 20 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek19 Aralık 2016 Pazartesi 15:48
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim