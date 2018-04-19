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Türk Kızılayı Derneği Mamak Şube Başkanlığı Mamak Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verdi

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Türk Kızılayı Derneği Mamak Şube Başkanlığı Mamak Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verdi
Mamak Belediyesi, Türk Kızılayı Derneği Mamak Şube Başkanlığı işbirliği ile belediye çalışanlarına yönelik ilk yardım güncelleme eğitimi verildi.

Türk Kızılayı yetkilileri tarafından 3 yıl önce ilk yardım eğitimi alan 34 belediye çalışanının mevcut ilk yardım sertifikaları yenilendi.

 

İlk yardım konusunda pratik bilgiler verildi

Mamak Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen bir günlük eğitim iki grup halinde gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Temel İlk Yardım Eğitmeni Murat Azgın tarafından verilen eğitim kapsamında personele genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, kanamalar, şeker koması, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ve yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı. İlk yardım eğitimi boyunca pratik bilgilerin yanı sıra cansız mankenler üzerinde uygulamaların da yaptırılması personelin derse etkin katılımını sağladı.

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