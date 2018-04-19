Türk Kızılayı Derneği Mamak Şube Başkanlığı Mamak Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verdi

Mamak Belediyesi, Türk Kızılayı Derneği Mamak Şube Başkanlığı işbirliği ile belediye çalışanlarına yönelik ilk yardım güncelleme eğitimi verildi.

Türk Kızılayı yetkilileri tarafından 3 yıl önce ilk yardım eğitimi alan 34 belediye çalışanının mevcut ilk yardım sertifikaları yenilendi.

İlk yardım konusunda pratik bilgiler verildi