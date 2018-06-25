Türk Milleti dünyaya demokrasi dersi vermiştir

Hatice Kasapoğlu / Editör

24 Haziran Seçimleri’ne ilişkin GGYD’den yapılan açıklamada Türk Milleti’nin dünyaya demokrasi dersi verdiği belirtildi, “Şimdi çok çalışma, acil çözüm bekleyen sorunları hızlıca çözme zamanı. Artık mazeret kalmadı” denildi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan M.Nezih Allıoğlu, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Türkiye’nin iktidarı, muhalefeti ve halkın yoğun katılımıyla demokrasi havasında bir seçim ve propaganda süreci geçirdiğinin altını çizen Başkan Allıoğlu, “Seçimler de büyük bir olgunluk, genel itibariyle huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanmıştır. Halkımızın büyük ilgisiyle yapılan ve dünyaya demokrasi dersinin verildiği seçimlerin sonunda ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan olmuştur. Hem Sayın Cumhurbaşkanı’nı ve meclis çoğunluğunu elde eden Cumhur İttfiakı’nı, hem de iyi bir seçim kampanyası yürüterek seçmenlerini gururlandıran muhalefet partilerini yürekten kutluyoruz” dedi.

Soğan-Patates Fiyatını Değil, Yatırımları Konuşmalıyız

GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu, seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte sıranın Türkiye’nin acil çözüm bekleyen sorunlarına geldiğinin altını çizdi. Bugüne değin sistemin yarattığı sıkıntılar gerekçe gösterilerek ötelenen sorunlar için artık mazeret kalmadığını vurgulayan Başkan Allıoğlu, şöyle devam etti:

“Bu meselelerin başında ise ekonomi ve dış politika gelmektedir. Türkiye artık soğan-patates fiyatını değil, artan yerli ve yabancı yatırımları, genişleyen üretimi, büyüyen istihdamı konuşmalıdır. Bunun için de reformların ivedilikle harekete geçirilmesi, iç piyasadaki ağır koşulların ortadan kaldırılması, en küçük esnaftan, en büyük sanayi kuruluşuna kadar tüm işletmeleri rahatlatacak adımların atılması gerekmektedir. Son dönemde ekonomimizde yaşanan dalgalanmaların piyasalara etkisinin giderilmesi noktasında en azından yönetim düzeyinde bir mazeret kalmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın, yeni meclisimizin hiç vakit kaybetmeden ekonomi ve dış politika başta olmak üzere milletimizin beklentilerine yanıt verecek adımları hızlıca atması, iş dünyası olarak bizlerin ortak beklentisidir. Hak ve özgürlüklerin teminat altına alındığı, istikrar, huzur ve güvenin tesis edildiği bir ülkede çok güçlü ekonomi, refah seviyesi yüksek ve mutlu insanların yaşaması hayal değildir…”