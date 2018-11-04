Türk Müzik Eğitimine damgasını vuran Alman Prof. Zuckmayer'in izleri

Halim Utlu / Gazeteci

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği,Çankaya Belediyesi ve Goethe Enstitüsü işbirliğiyle, Prof.Dr. Eduard Zuckmayer için, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney sahnesinde, 01 Kasım 2018 tarihinde, anma etkinliği, konferansı ve konseri düzenlendi... Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Nazi Almanya’sından kaçan Alman bilim ve sanat insanlarından Prof. Eduard Zuckmayer anma etkinlikleri, sabahtan Cebeci Asri Mezarlığı'nda, mezarını ziyaret ve törenle başladı..

“Cumhuriyet Döneminin İlk Yıllarında Ankara ve Çankaya’da Yabancı Bilim İnsanlarının İzleri” konulu etkinlik programı, 1936 yılında Nazi Almanya’sından kaçarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye gelen Prof. Eduard Zuckmayer için, akşamda,Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde, anma programı düzenlendi.

Taşdelen, bayan Erdmann ve Prof. Uçan konuşma yaptı Ulusal marşlar ve Zuckmayer’in sinevizyon gösterimi sonrasında, Çankaya Belediye Başkanı Alper TAŞDELEN ve Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ın eşi Marion Erdmann kısa bir konuşma yaparak, Zuckmayer hakkında bilgi verdi.

Taşdelen, İstiklal Marşı’na Almanca sözler yazan, “Dostluğun Bir Sevgisi” isimli Alman çocuk şarkısını Türkçe sözlerle yeniden düzenleyen, herkese müzik anlayışı ile modern Cumhuriyetin kültür ve sanat politikalarının inşa edildiği döneme katkılarını sunan bir müzisyen olan Zuckmayer’i saygıyla andığını söyledi.

PTT, Zuckmayer için, resimli özel gün zarfı bastırdı

Marion Erdmann, Türk Alman dostluğunun en önemli temsilcilerinden biri olan Zuckmayer'in “Müzik kalpleri açar, kültürleri birleştirir” sözleriyle, izleyicilere seslendi ve kısa bilgiler paylaştı.

Etkinlikte, Zuckmayer’in hem öğrencisi, hem de meslektaşı Prof. Dr.Ali Uçan da, hayatını özetleyerek, anılarına yer verdi.

Daha sonra, Zuckmayer beste ve düzenlemelerinden oluşan eserler, Prof. Mustafa Apaydın yönetimindeki Türkiye Polifonik Korolar Derneği’nin konseri ile devam etti. Ayrıca PTT Genel Müdürlüğü, Zuckmayer için, üzerinde resmi ve etkinliği belirtilen özel gün zarfı bastırarak,postanelerde kullanılmasını sağladı..

Prof. Dr. Eduard ZUCKMAYER kimdir?

1890 yılı, 3 Ağustos'da Almanya’nın Mainz kenti yakınındaki Nackenheim kasabasında doğdu. 6 yaşındayken piyano eğitimi almaya, 10 yaşında armonisel ilişkileri anlamaya ve ezgileri doğaçtan eşliklemeye başladı. 12 yaşındayken ilk beste denemelerini ortaya koydu. 16 yaşında ilk müzik kuramı dersini aldı. 1914’te Köln Konservatuvarı’nı konser piyanisti ve orkestra şefi olarak birincilikle bitirdi. Eylül 1914’te Mainz Kent Tiyatrosu Opera Kısmı’na, Kapellmeister olarak atandı. O yılın sonunda Münih Konser Derneği Orkestrası daimî şefliğine seçildi.

Almanya'da müzisyen olarak çalışması yasaklandı

Almanya savaşa girince, 1915 yılı başlarında, gönüllü er olarak orduya katıldı ve cephe hizmetini seçti. Önce astsubay, sonra teğmen ve bölük komutanı oldu, ağır yaralandı. I. Sınıf Demir Haç Nişanı ile savaştan döndü. 1919’da piyano tekniğini yeniden inşa edip, 1920-1923 yıllarında özgür bir sanatçı, parlak bir piyanist ve orkestra şefi olarak çalıştı. 1924’te Alman Gençlik Müzik Hareketi’ne katıldı, kendini tümüyle insancıl-toplumcul sanata, müzik eğitimine ve eğitim müziğine adadı. Ne var ki, 1935 yılında Almanya’ya egemen siyasal erkin baskısıyla, ülkesinde müzisyen olarak çalışması yasaklandı.

1935 yılında, Atatürk Türkiye’sine başvurdu

1935 yılının ortalarında, Atatürk Türkiye’sine başvurdu, 1936’nın ilkbaharında Türkiye ona kucak açtı. Müzik Öğretmen Okulu’nda görevlendirildi ve ona bağlı oluşan Devlet Konservatuvarı’nın kuruluş, açılış ve ilk yıllarında etkin ve belirleyici rol oynadı. Yanı sıra Riyaseti Cumhur Filarmonik Orkestrası’nda uzman olarak görev aldı.

1938’de Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’nün kurucu Başkanlığına atandı. Bölümü kurdu ve zorunlu/kaçınılmaz bir kısa süre dışında, yaklaşık 32 yıl yönetti. 1970’te bölüm başkanlığından ayrıldı. Görevini öğretmen olarak sürdürürken 1972’de yaşama gözlerini yumdu ve Ankara’da toprağa verildi.

Gazi Eğitim Enstitüsü’nde üstün yönetici, sanatçı ve eğitimci kimliği ve kişiliğiyle öğrencilerinin “Sanatçı öğretmen” olarak yetişmelerine büyük önem verdi.

Türk Müzik Eğitimine damgasını vurdu