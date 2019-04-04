“Türk pilotların F-35 eğitimi devam edecek”
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türk pilotlarına F-35 savaş uçaklarına ilişkin verilen eğitimlerin devam edeceğini açıkladı.
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türk pilotlarına F-35 savaş uçaklarına ilişkin verilen eğitimlerin devam edeceğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türk pilotlarına Arizona'da bulunan Luke Hava Kuvvetleri Üssünde, F-35 savaş uçaklarına ilişkin verilen eğitimlerin devam edeceğini açıkladı. Pentagon Sözcüsü Charlie Summers, gazetecilere yaptığı açıklamada "Luke Havva Kuvvetleri Üssündeki eğitim devam edecek." dedi. Sözcü Summers, gelen bir soru üzerine ise Pentagon'un uçakları geri çekmek gibi bir planının olmadığını söyledi.
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