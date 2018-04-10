Türk Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftasını kutluyorum

Mustafa Toruntay

Canı pahasına vatanımızı koruyan, rahat ve huzurumuz için her türlü tehlikeye gözünü kırpmadan atılan Türk Polis Teşkilatımızın 173. yıl dönümü nü canı gönülden kutluyorum.

Gücünü aziz milletimizden ve kanunlardan alan, her şart ve koşulda fedakarca çalışarak, suç ve suç odakları ile girmiş olduğu çetin mücadelelerde göstermiş olduğu üstün gayret ve istikrarlı çalışmalarıyla, göğsümüzü kabartan Türk Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yılını ve Polis Haftasını kutluyorum. 173yıllık tertemiz geçmişi, bilgi birikimi ve tecrübesi ile polis teşkilatımız her geçen gün güçlenmiş, modern araç-gereçlerle ve son teknoloji yapılarla donatılmış bir şekilde hizmet verme konumuna gelmiştir. Vatan, millet ve bayrak sevgisiyle dolu bu memleketin evlatları üstlendikleri bu kutsal görevi, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin geleceği için en başarılı ve en verimli şekilde yerine getirmektedir ve getirmeye de devam edecektir.

Çağdaş bir devlet olmanın en önemli gereklerinden birisi insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması ve hukukun üstünlüğü prensibinin sosyal ve siyasal alanda egemen kılınmasıdır. Çağdaş bir devlet için yaşamsal öneme sahip bu temel ilkelerimizin uygulamaya geçirilmesinde Türk Polis Teşkilatımızın çok önemli bir rolü vardır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, demokrasinin yaşaması huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkündür.